Directo | Belarra urge a depurar responsabilidades por Pegasus y señala al CNI

12:39 h

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alicia Romero, ha avanzado este miércoles que su grupo no apoyará la comisión de investigación en la Cámara sobre el espionaje con Pegasus porque considera que "no es la vía", y ha llamado a ser prudente y responsable en este asunto.

"Creemos que no es la vía, una comisión abierta a todos y en la que seguramente las personas que podrían comparecer no lo harán o no podrán explicar muchas cosas", ha avisado en declaraciones a los medios en Mataró (Barcelona) junto a la diputada Esther Niubó y la concejal de Presidencia y Educación del municipio, Miquel Àngel Vadell.