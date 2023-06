11:38 h

El diputado del PSC en el Congreso, José Zaragoza, ha recriminado este viernes a la candidata de Bcomú en Barcelona y alcaldesa en funciones, Ada Colau, tener una "vara de medir diferente" porque hace cuatro años aceptó los votos de Cs para ser investida y ahora rechaza los del PP para hacer alcalde al candidato socialista, Jaume Collboni.

"Hace cuatro años no tuvo ningún problema en no compartir la alcaldía y en recibir los votos de Cs. Parece que, lo que para ella era bueno, no es bueno para Collboni. Tiene una vara de medir diferente cuándo le afecta a ella o la izquierda de este país", ha sostenido en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Según Zaragoza, el candidato de Junts, Xavier Trias, y Collboni son los dos nombres con opciones para ser alcalde porque "no suma la derecha ni el independentismo", pero cree que el candidato socialista es el único que puede conformar un gobierno municipal estable.

"Colau debe decidir si quiere ser un tiempo muerto entre las dos alcaldías de Trias, si quiere ser la que le devuelve el poder, o decide que en esta ciudad haya un alcalde de izquierdas, aunque no sea ella", ha destacado.