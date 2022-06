Directo | Bolaños asegura que el Gobierno y la UE trabajan para restablecer "cuanto antes" las relaciones con Argelia

17:16 h

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado la "falta de altura" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por inventarse "falsas excusas" para no acudir esta tarde al homenaje a la escritora madrileña Almudena Grandes, Hija Predilecta de la ciudad a título póstumo.

"Almudena Grandes es una de las escritoras más leídas y queridas de España y una madrileña orgullosa que contó la ciudad a través de muchas calles, muchas voces y muchas épocas. Merece ser recordada por eso, no por la falta de alturas de Almeida", ha lanzado Maestre en un comunicado.

Maestre ha reprochado la actitud de "un alcalde que inventó una falsa polémica para no nombrarla Hija Predilecta de la ciudad y que hoy ha inventado falsas excusas para no acudir" al homenaje. "Su ausencia no va a empañar este acto porque Almudena Grandes, como mujer, como intelectual, escritora y madrileña, tiene algo mucho más importante, que es el cariño de toda la ciudad de Madrid", ha asegurado Maestre.