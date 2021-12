Directo | Sánchez anuncia que el Gobierno declarará esta semana zona catastrófica las areas afectadas por Barra

13:34 h

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no necesita las cenas de Navidad para recibir el cariño de los afiliados".

"La presidenta Díaz Ayuso, en mi opinión, no necesita las cenas de Navidad, con todo el respeto para ella, no me traten de meter una polémica, para recibir el cariño de los afiliados y simpatizantes del PP. He estado con ella por la calle y he visto el extraordinario cariño que recibe y no solo de afiliados del PP, sino de ciudadanos en general", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación desde CentroCentro.

Y es que la dirección nacional del PP ha justificado en el aumento de contagios provocado por el covid la suspensión de la cena de Navidad del PP de Madrid porque, a su entender, en estas circunstancias sanitarias "hay que mandar un mensaje de prudencia, responsabilidad y sentido común".