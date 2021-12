Directo | Aragonès participará en la Conferencia de Presidentes

“Pablo Casado lleva año y medio tendiendo la mano a Sánchez para que haya una Ley de Pandemias. Me hubiera gustado que esta mañana hubiera dicho ‘acepto la mano tendida, me equivoqué’, pero ya sabéis que eso no va a ocurrir de momento”.



👉 @TeoGarciaEgea#CentradosEnAragón pic.twitter.com/gjEkPn0OlC