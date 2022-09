Directo | Ayuso interpondrá la próxima semana un recurso ante el TC contra el decreto de ahorro energético del Gobierno

11:23 h

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado que su grupo facilitará la tramitación de la ley de equidad y cohesión sanitaria, conocida como 'Ley Darias', tras pactar con el PSOE intentar modificar el texto durante la fase de enmiendas para incluir más limitaciones a la externalización sanitaria.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, ha avanzado que el espacio confederal rechazará las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PDeCAT, Cs y Vox (que se abordarán de forma conjunta) a esta normativa y, por tanto, garantiza su apoyo a que continúe su recorrido en el Congreso tras hablar "intensamente" durante estos días con el PSOE y con la titular de Sanidad, Carolina Darias.

Y es que los morados habían avisado el pasado lunes que no garantizaban su respaldo a la 'Ley Darias' si el PSOE no accedía a cambiar el texto emanado del Consejo de Ministros, al considerar que su redacción no incluía restricciones reales a la privatización sanitaria ni derogaba la ley 15/1997 que impulsó el expresidente popular José María Aznar.