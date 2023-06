El dirigente valenciano de Vox que niega la violencia machista también fue de la ultracatólica Hazte Oír

El poder de la asociación ultracatólica Hazte Oír y su fundación CitizenGo, antiabortistas, homófobas y vinculadas a la oscura organización mexicana El Yunque, se ha situado bajo el foco tras el ascenso político que los pactos municipales y autonómicos con el PP están proporcinando a Vox. La alianza de los dos partidos de derechas ha elevado este lunes a la Presidencia de las Corts valencianas a la diputada de extrema derecha Llanos Massó, que fue delegada de Hazte Oír en Castellón.

Pero su caso no es el único en la Comunidad valenciana: su compañero de filas José María Llanos Pitarch, que saltó a los titulares hace diez días cuando negó la existencia de la violencia machista y cuyo nombre ha llegado a barajarse como el del futuro consejero de Justicia e Interior, también perteneció a Hazte Oír.

Así lo ha confirmado él mismo en una breve conversación telefónica con infoLibre. "Me fui de Hazte Oír porque me dedico a la política, soy diputado desde 2019 y prefería dejarlo". A la pregunta de si en algún momento hizo donaciones a la plataforma, el diputado respondió así: “Nunca he hecho donaciones. Nunca. Yo me apunté para luchar contra educación para la ciudadanía”. ¿Tiene o ha tenido relación con El Yunque, la organización nacida en México y a la que múltiples expertos en la materia califican de secta secreta? "No, no, para nada", dijo ahora el diputado. Para garantizar la literalidad de los entrecomillados, este medio envió a Llanos copia de sus frases.

Llanos subió un peldaño en Vox cuando el que había sido candidato a la Generalitat, Carlos Flores, se mudó a las listas para el Congreso en las elecciones del 23J una vez que el PP sostuvo que haber sido condenado por violencia de género contra su exmujer era una infranqueable línea roja. infoLibre le localizó este lunes tras confirmar que su nombre es uno de los que aparecen en los papeles de Hazte Oír que vieron la luz tras una filtración de Wikileaks, la potente organización que capitaneaba Julian Assange, cuya liberación pidieron a EEUU en noviembre los editores de cinco grandes medios internacionales de comunicación.

Ignacio Arsuaga y los papeles de WikiLeaks

Entre los asuntos que destapó WikiLeaks respecto al universo organizativo de Hazte Oír consta el que afecta a Grass Communications SL, propiedad al 100% del presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, y ya extinguida. Según los papeles filtrados, Hazte Oír hizo durante varios años pagos a Grass Communications por trabajos nunca conocidos.

En noviembre de 2021, sus portavoces se negaron a responder las preguntas que, verbalmente y luego por escrito, les remitió infoLibre en relación a la contabilidad de la asociación. Hasta ahora, nunca ha habido respuesta.

Otros nombres de Vox vinculados a Hazte Oír

Mientras que la militancia en Hazte Oír del parlamentario valenciano José María Llanos había pasado inadvertida, la de algunos de sus correligionarios se conoce desde hace tiempo. Por ejemplo, la de la número 1 a las municipales de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, y el diputado al Congreso por esa misma circunscripción Francisco José Contreras, que debe parte de su fama a su negacionismo sobre el cambio climático: “Si se calienta un poquito el planeta reducirá muertes por frío”, llegó a afirmar en la Cámara Baja.

Otros nombres de interés tradicionalmente vinculados –como socias o simpatizantes– a Hazte Oír dentro de Vox son los de las ya exdiputadas autonómicas por Madrid Alicia Verónica Rubio –“el feminismo es cáncer” – y Gádor Joya.

Ahora, quien ha saltado a la palestra es el número dos de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Liberto Senderos, uno de los fundadores de la rama española de El Yunque, según publicó el diario El País.

Respecto a Rocío Monasterio y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, dos de los pesos pesados de Vox aunque ahora adelantados por otros dirigentes, el historiador Santiago Mata afirmó en el diario El Mundo su convicción de que pertenecen pertenecen a El Yunque. “Pero es imposible saberlo”, reconoció Mata.

El secreto, cada vez más arraigado en Vox, dificulta el conocimiento exhaustivo de una organización –Hazte Oír-CitizenGo– que cada año ha ido repartiendo premios entre figuras públicas alineadas con la derecha extrema. Por ejemplo, el juez y antiguo portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, que se arriesga ahora a penas de cárcel si finamente se le condena por fraude de subvenciones y estafa. De momento, Serrano ha fracasado en su intento de sentar en el banquillo al periodista de infoLibre Ángel Munárriz, autor de las informaciones que revelaron los pasos bajo sospecha que fue dando el magistrado.

Dirigida por el ya citado Ignacio Arsuaga y con el soporte financiero de la red ultraconservadora Atlas Network, Hazte Oír y su fundación CitizenGo llevan años caracterizándose por una estrategia de acoso y derribo contra clínicas donde se practica la interrupción del embarazo así como por su rechazo visceral a cualquier iniciativa favorable al colectivo LGTBI.

El patrono ruso que desapareció de los papeles

En el informe sobre la derecha radical en España que en 2021 publicó la Fundación Rosa Luxemburgo, el investigador Román Cuesta enfatizó cómo un estudio de OpenDemocracy “apunta a CitizenGO como una plataforma implicada en la coordinación de una campaña global para expandir los objetivos de El Yunque, que apoya las actividades de diferentes partidos de extrema derecha por toda Europa y con contactos con ultraconservadores norteamericanos y rusos que comparten los mismos objetivos"·.

De hecho, al patronato de CitizenGo pertenecía en noviembre de 2021 Alexey Komov, ligado a la oligarquía y la Iglesia ortodoxa de Rusia y que se ha referido a la homosexualidad como "pecado". Así lo acredita un certificado oficial expedido ese mes por el Registro de Fundaciones. Ahora, con la imagen de Vladimir Putin dinamitada por la invasión de Ucrania, Komov ya no consta como vocal del patronato en el certificado oficial obtenido este lunes por este diario. No obstante, su nombre sigue apareciendo en la web de CitizenGo.