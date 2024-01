Dirigentes territoriales trasladan a Ferraz su “indignación” por el “compadreo” de Page con la derecha

No daban crédito. El vídeo circulaba de móvil en móvil. Ya estaban acostumbrados a las declaraciones explosivas de Emiliano García-Page, pero el “compadreo” con los presidentes del PP en Fitur traspasaba cualquier línea. La indignación se convirtió en total y absoluta en el PSOE con el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Entre altos cargos, parlamentarios y muchos militantes se siente como un “ataque” a la propia formación y a sus integrantes.

Así lo confiesan varias fuentes consultadas sobre el impacto de las imágenes de García-Page junto a los presidentes populares Juanma Moreno (Andalucía), Fernando López Miras (Murcia) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana). Tres dirigentes, además, que han asumido a lo largo de estos años pactos con la ultraderecha de Vox. Las risas y expresiones de Page de “vamos diciendo lo mismo, pero por separado” y “a mí están a punto de extraditarme” han hecho estallar a cargos de la mayoría de federaciones en público o en privado.

El PSOE ha salido en tromba desde el miércoles por la tarde a frenar a García-Page. Pero, como reconocen fuentes socialistas, no se trata de una operación orquestada sino fruto de la indignación personal y de partido que tienen la mayoría de ellos. De hecho, dirigentes territoriales han trasladado esa sensación a los altos cargos de Ferraz y aplauden que hayan entrado a reprender a Page las máximas autoridades: María Jesús Montero o Santos Cerdán. Además, se celebran intervenciones como las del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del exsecretario de Organización José Luis Ábalos. “Ya era hora de contestar”, como resume una parlamentaria nacional.

Lo ven como un ataque al partido: "Mucha gente está indignada"

Esta indignación también se extiende dentro de la federación de Castilla-La Mancha, como reconoce a infoLibre un alto dirigente del PSOE regional. Desde allí también se ha trasladado ese malestar con Page y se ha comunicado esa situación a cargos de Ferraz. Además, recuerdan las fuentes que la militancia en esta comunidad avaló los pactos con Junts con un 78,5% de respaldo y una participación del 60,6% a pesar de las críticas constantes del líder autonómico. También indican que muchos militantes han hecho llegar sus críticas a cargos provinciales y su descontento ante la imagen de los socialistas de esa región en el resto de España. “Mucha gente está indignada y harta”, resume el dirigente, además de lamentar la situación que esto provoca en los propios parlamentarios que representan a Castilla-La Mancha en las Cortes.

La mayoría de cargos consultados comenta que hasta el momento se había evitado el choque directo con Page para no avivar conflictos internos y ruido mediático. Pero esta vez la mayoría se ha hartado. Como reconoce un dirigente territorial: “Venimos de meses de asedio en las puertas de las sedes. De críticas muy duras y mentiras del PP. Todos estamos como una piña. Y ver a Page ahora de compadreo con los que nos insultan…” Por lo tanto, ha habido esa unanimidad emocional de frenar a García-Page. “Es que va a hacer daño al partido”, reflexiona otro dirigente.

El PSOE no piensa expedientar a Page, pero la ‘número dos’ del partido y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue muy contundente: “En relación con las palabras de mi compañero, decir solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha".

El entorno de Page habla de imagen "fortuita y casual"

Page intentó este jueves rebajar el tono pero no pidió disculpas e insistió en que su postura es minoritaria pero “a lo mejor mañana no lo es”. Sobre María Jesús Montero dijo que es muy buena “amiga” y “política”. No obstante, dentro del partido ha sentado muy mal que sus críticas tuvieran como gancho la financiación autonómica que lleva directamente la vicepresidenta primera y que, además, Pedro Sánchez ofreció pactar a Alberto Núñez Feijóo. “Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas”, añadió el líder regional. "Llevo desde los 16 años defendiendo al PSOE e incluso haciendo todos los esfuerzos del mundo para que el PSOE gane las elecciones. Creo que en ese sentido no se puede discutir", señaló.

Desde el entorno de Page comentan que esa conversación fue “fortuita” y fruto de la “casualidad” mientras el presidente de Castilla-La Mancha esperaba en la línea de saludo a los reyes en la inauguración de Fitur. Además, su núcleo duro defiende que él no sabía que había cámaras y que fue el murciano López Miras quien lo llamó primero. Aseguran que él no tiene intención de dejar el PSOE, como apuntan algunas interpretaciones, pero que no va a cambiar su "forma de ser".

La contradicción: Castilla-La Mancha no habló en la convención

En el partido asimismo hay otra opinión generalizada contra García-Page: no acudió a la convención política del pasado fin de semana en A Coruña donde se marcó su hoja de ruta ideológica para los próximos años, que es donde "corresponde dar la batalla ideológica". Él se excusó en un viaje oficial a China anunciado antes de la convocatoria del cónclave. En el documento se plasma una defensa de la ley de amnistía y se concreta el convencimiento de que es “plenamente constitucional”. Como recuerdan fuentes del PSOE, la delegación de Castilla-La Mancha presente (con miembros del Gobierno regional y el secretario de Organización, entre otros) ni se opuso ni hizo la mínima mención al tema de la amnistía.

Tampoco ha gustado nada entre los miembros del partido su referencia a que él se dedica a ganar elecciones. Muchos cargos tiran de hemeroteca y recuerdan que él logró ser presidente en 2015 gracias a un pacto con Podemos, pero que la lista más votada fue la de María Dolores de Cospedal (Partido Popular). También llegó a la Alcaldía de Toledo en 2007 gracias a un acuerdo con Izquierda Unida pese a que el Partido Popular fue la primera opción en las urnas.

A lo largo del jueves salieron muchos barones del partido a contrarrestar a Page evidenciando que su postura es minoritaria. El expresidente valenciano Ximo Puig, que ha sido mucho tiempo su aliado interno, le reprochó: “Cada uno tiene su manera de expresarse. Yo siempre he dicho que lo fundamental es que cada uno adopte el papel que le corresponde y que sea leal con su ciudadanía y con sus partidos”. Para reclamarle que deje de hacer “frentismo”. Se pronunció también el candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que recalcó que la mayoría del partido no piensa como el presidente de Castilla-La Mancha.

Luis Tudanca hizo una reflexión en el mismo sentido: “Procuro no equivocarme de adversario político, no lo hago nunca. Desde luego mis adversarios no están en el Partido Socialista. Tengo un enorme respeto por Emiliano García-Page, pero discrepo de su opinión, porque en Castilla y León es donde más llevamos sufriendo las políticas de la extrema derecha y del señor Mañueco”. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, tachó de “estéril” la reunión en Fitur y dijo a Juanma Moreno que tiene que reunirse con Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda. Con esta referencia en un mensaje en la red social X: “Déjense de cumbres o pasillos en Fitur y acepten la comisión de trabajo que planteó Pedro Sánchez a Feijóo y que han rechazado. O vengan al Senado a defender y contraponer posturas con otros presidentes autonómicos”.