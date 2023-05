Enma López: "Mi mejor momento en política fue el día del fin de ETA"

Enma López derrocha energía. Y ya van muchos días de campaña. Tiene como gran fin lograr que las izquierdas arrebaten a José Luis Martínez-Almeida el Palacio de Cibeles. La concejala socialista vive entre mítines y programas de televisión, además de llevar entre bambalinas la estrategia de Reyes Maroto. Pero también mira mucho al techo sentada en el sofá para inspirarse y pensar en su próxima receta como fan de la gastronomía. Arrancan las máquinas.

¿Siempre ha votado a su partido?

Sí, es un matrimonio absoluto.

¿Vive usted de alquiler o en propiedad? ¿Tiene hipoteca? ¿Le ha subido?

Tengo un piso que, obviamente, es propiedad del banco todavía. Es una hipoteca a tipo fijo así que, por suerte, no me ha subido.

¿Cómo convencería a un elector de que alejarse de la política es un riesgo para la democracia?

Nos ha costado mucho tiempo conseguirla. Con todos sus defectos es, sin duda, el mejor sistema. Y porque los poderosos siempre tienen otras alternativas. Pero a los que no hemos nacido en esa posición lo único que nos queda es la política y la democracia. Y, además, si no nos gusta, lo que hay que hacer es involucrarse y cambiarla. Desentenderse de la política nunca es la solución.

¿Qué error, hecho o actuación le llevaría a dimitir de inmediato?

Darle un contrato a mi hermano.

¿El mejor político de la historia de España? ¿Y el peor?

El mejor: Alfredo Pérez Rubalcaba. Es muy difícil elegir el peor porque hay muchos muy malos, pero creo que José María Aznar.

¿A quién ficharía de otro partido?

Ficharía a mucha gente. Creo que hay que tener las puertas abiertas, es importante. Sin llegar a los niveles de Ciudadanos con el PP.

¿El mejor consejo que ha recibido en política?

Ten de qué comer, sé libre.

¿Cómo se desestresa tras un día largo?

Camino mucho, cocino y miro al techo en silencio desde el sofá.

¿Alguna vez le han ofrecido un sobre? ¿Y alguna otra propuesta fuera de la legalidad?

No, nunca. No me la han ofrecido y la rechazaría de largo. No tendría tierra para correr.

¿Su peor y su mejor momento en política?

Mi mejor momento fue el 20 de octubre de 2011, el día del fin de ETA. Estaba en Moncloa en el gabinete del presidente. Vimos la noticia juntos, la brindamos, lloramos juntos. El peor momento fue la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero con los primeros recortes durante la crisis con el “me cueste lo que me cueste”.

¿Qué serie, libro o película tiene pendiente para cuando acabe la campaña?

Pffff, tengo una lista infinita. Pero tengo uno en concreto: Planeta pan. Tiene un montón de recetas de panes del mundo.

¿Qué hará cuando deje la política?

Volver a mi puesto de funcionaria.

¿Un chiste político o su meme favorito?

Me gusta mucho el meme del señor viendo el ordenador con una taza diciendo “ya no soy experto en pandemias, sino vulcanólogo”.