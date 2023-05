De Loreen y Chanel a Mocedades y Sobral: los hits eurovisivos de Díaz, Iceta, Baldoví o Maroto

Eurovisión es un concepto que atraviesa fronteras y une a todo un continente frente al televisor. Sus canciones han marcado momentos, vidas, amores, rupturas... Noches de fiesta y de lágrimas. Los políticos españoles también se sentarán este sábado para vibrar entre techno, pop y heavy. Muchos llevan en su mente los hits del festival que se han tatuado en su interior durante años. Los revelan para infoLibre, eligiendo su canción eurovisiva internacional y española favorita de los últimos 67 años.

YOLANDA DÍAZ

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar se confiesa primero sobre el listado español: “Vuelve conmigo, de Anabel Conde. Se clasificó en segundo lugar y creo que es una de las mejores interpretaciones de España en el festival. Otra canción que ha perdurado es Dime de Beth. Han pasado 20 años ya y nadie la ha olvidado. Las grandes canciones lo son también cuando perduran, con tanto cariño, en la memoria de la gente".

¿Y de las foráneas? "Poupée de cire, poupée de son, de France Gall, compuesta por Serge Gainsgbourg. Es una cumbre del pop melódico del siglo XX. Entre las más recientes me quedaría con Amar pelos dois, de Salvador Sobral: supuso el triunfo de lo inesperado, una canción hermosa, sin artificios, magníficamente interpretada y el primer triunfo de Portugal en Eurovisión”.

MIQUEL ICETA

El ministro de Cultura y Deporte lo tiene claro y señala como su preferida internacional Congratulations, de Cliff Richard, en 1968. Esta canción supuso un hit sin precedentes y sigue sonando en radios y celebraciones como un clásico. En el apartado nacional, el exlíder del PSC tiene predilección por Eres tú, de Mocedades, que quedó en segunda posición en la edición de 1973 en Luxemburgo. “Me gustaron en su día y me siguen gustando hoy”, indica.

PILAR ALEGRÍA

La ministra de Educación y Formación Profesional responde: "Mi canción favorita es Euphoria, de Loreen. Este año participa pero no es mi favorita. Voy con España".

"Y la mejor actuación voy a elegir, aunque no es mi estilo, sin duda a Pastora Soler. Nos impresionó a todos con su capacidad y su interpretación de Quédate conmigo. Me quedo con ella", sostiene la también portavoz del PSOE.

JOAN BALDOVÍ

Le toca el turno al candidato de Compromís a la Generalitat valenciana, que es un absoluto melómano: "Mi canción favorita de Eurovisión es Waterloo, han pasado casi 50 años desde que ABBA arrasó con esa canción y creo que todavía sigue haciendo que cualquiera que la escuche se venga arriba".

"La verdad es que me cuesta más elegir la mejor canción de España en Eurovisión, porque me gustan desde la de Mocedades hasta la de Chanel del año pasado. Me quedaría con cualquiera de esas dos, aunque también me gustaría romper una lanza por dos canciones que no llegaron a ir al festival y que escucho prácticamente a diario: La revolución sexual, de La casa azul, y Nochentera, de Vicco", remata.

EDMUNDO BAL

El diputado de Cs, que ha llegado a tocar la batería en actos del partido, se moja también sobre el mundo eurovisivo. “De las canciones internacionales, yo destacaría Nel blu dipinto diblu-Volare, que es imposible que haya alguien que nunca la haya cantado o gritado a altas horas de noche”, subraya. Para agregar: “De las españolas, tengo muchísimas. Eres tú, de Mocedades, Yo Soy Aquel, de Raphael y, especialmente, Bailar pegados, de Sergio Dalma, porque me encanta cantarla con mi mujer en el karaoke”. Hay más: “Una proeza fue lo de Azúcar Moreno con Bandido, que después de un fallo técnico y un lío con sus vestidos quedaron quintas. Y un misterio lo de Anabel Conde con Vuelve conmigo, que, quedando segunda, no se ha vuelto a saber de ella.

ALEJANDRA JACINTO

La diputada y candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid lo tiene claro cuando se le pregunta por su favorita de la historia de Eurovisión: Euphoria, de Loreen. La canción arrasó en 2012 en Bakú y ahora su intérprete busca un nuevo éxito en Liverpool con Tattoo. De los temas españoles, escoge SloMo: "Aunque yo iba con Rigobeta Bandini, la canción de Chanel representa bien que las feministas hacemos lo que nos da la gana".

REYES MAROTO

La exministra de Industria, Turismo y Comercio y ahora candidata de PSOE al Ayuntamiento de Madrid escoge, en el apartado español, Europe’s living a celebration, de Rosa. Especialmente “por todo el movimiento que se originó en torno al festival”. “Todo el país lo vivimos juntos. Y fue muy bonito”, rememora.

Indica que es “complicado” decir sólo una canción internacional de toda la historia: “Pero me emocioné con Salvador Sobral, con la mágica, desnuda e intimista balada clásica Amar pelos dois.

LUCÍA MUÑOZ

La diputada de Podemos y candidata a la Alcaldía de Palma también se conoce al dedillo el festival: "Me costaría elegir sólo una canción. Entre mis favoritas recientes está la de Måneskin en 2021, Zitti e Buoni, que me parece un temazo, y Rise like a phoenix, de Conchita Wurst, que tiene algunos años más pero me encanta".

Para agregar: "Entre las españolas, Dime, de Beth. La sigo bailando cada vez que suena en una fiesta, y creo que es imposible hacer un repaso de Eurovisión sin mencionar Europe's living a celebration, de la grandísima Rosa de España".

AITZOLE ARANETA

¿Tu temazo internacional favorito? “¡Sorpresa! Diva, de Dana International, es mi canción favorita de Eurovisión: plumas de colores vivos que adornan unas mangas de una chaqueta corta. Pelo negro azabache, cejas puntiagudas y nariz prominente que enmarcan una cara andrógina. Movimientos de manos y caderas y divas, muchas divas mencionadas: María, Victoria, Afrodita, Cleopatra... Todo el rato la coletilla que acompaña su puesta en escena: "Es transexual", decía el comentarista aquella noche. Resulta que han pasado 25 años y que todo sigue fijado en mi cabeza como aquel día. A mis 14 años, sin referentes cercanos y con las que había entonces (todos mis respetos a la Veneno y a Bibiana Fernández) sirviendo de mofa para desvelar las frágiles costuras patriarcales de la sociedad española, era impensable encontrar una referente”.

¿Y la mejor canción eurovisiva española? “Me quedo con dos, por idéntica razón: ¿Quién maneja mi barca?, de Remedios Amaya, y La noche es para mí, de Soraya Arnelas. “Fue la visibilización del éxito de alguien perteneciente a un grupo marginal, las dos cantantes fueron especialmente criticadas por fracasar. Bien sea por defender algo diferente y arriesgado o por pertenecer a una minoría. Y,sobre todo, por ser mujeres. El escrutinio, la mofa y la crítica despiadada se cebaron más con ellas, y se ceban con nosotras incluso a día de hoy. Vivan las segundas oportunidades, y vivan estas divas”, responde la concejala de Elkarrekin Donostia.