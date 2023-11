ERC y Junts advierten a Sánchez de que "no tiene alternativa" para gobernar sin el independentismo

Esquerra Republicana y Junts Per Cataluña quieren ser la fuerza hegemónica del independentismo en Cataluña. Lo que les separa va más allá de lo que les une —como se ha visto en estas últimas semanas— pero ambos tienen claro que de ellos depende el futuro político del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y se lo han hecho saber este miércoles durante la primera jornada del debate de investidura.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido el primero en tomar la palabra y ha advertido a Sánchez de "no tiene otra alternativa" para gobernar que no pase por un acuerdo con el independentismo. "No se la juegue", ha remarcado. "Nosotros tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y, quizá, a que se vote un referéndum mañana", ha reivindicado el portavoz de ERC, poniendo en valor su capacidad "para obligarle a salir de la parálisis".

Rufián también ha enterrado la llamada geometría variable, la vía que el Ejecutivo de Sánchez intentó asentar la legislatura anterior y que pasaba por pactar algunas políticas como la reforma laboral con los diputados de Ciudadanos. ¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? ¿No, verdad? No se la juegue", le ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha remarcado que su formación no apoyará ninguna iniciativa de los socialistas "si no hay avances". "Con nosotros no pruebe de tentar la suerte, su discurso no ha sido valiente", le ha reprochado. "Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", ha añadido.

Rufián carga contra la derecha por profetizar la ruptura de España

Desde el principio de su intervención el portavoz de ERC ha dejado claro que su enemigo no es Sánchez. "Llevan 46 años diciendo que España se rompe: con el PCE, con la Constitución o con el Estatut", ha reprochado a la bancada del PP, criticando que que asocien "constantemente" la ley de amnistía con la ruptura de España. "España se rompe ahora por la amnistía y quizás también porque el Girona va primero", ha ironizado.

El diputado ha citado a distintos representantes políticos de la derecha que han profetizado esa ruptura —desde Pablo Casado a Fraga Iribarne, pasando por Mariano Rajoy, Blas Piñar a José María Aznar— que nunca se ha llegado a producir.

A juicio de Rufián, la derecha es la que ha contribuido enormemente a que el socialista sea investido presidente. "¿Saben cuál es la única cosa que comparten votantes del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG? Frenarles a ustedes. Frenar a la derecha de bar y a la de after, que no está, porque quizá ya es tarde", ha lanzado.

Nogueras recuerda a Sánchez que "el acuerdo no habla de perdón"

A Junts le ha enfado especialmente que Sánchez haya pronunciado la palabra "perdón" hasta en tres ocasiones: "Hemos apostado por la vía del diálogo. Hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza. En definitiva, la unidad a la fractura", ha asegurado el socialista.

Nogueras le ha recordado que en el acuerdo firmado por ambos partidos “no se habla de reencuentro, de perdón y de medidas de gracia" que sí podían aplicar, ha asegurado, a los indultos, pero no a la amnistía. La portavoz de Junts recalcado que existe "un conflicto histórico y político entre dos naciones" y ha pedido al candidato que "confirme, porque esta mañana no ha quedado claro, si está dispuesto a cumplir todos y cada uno de los puntos del acuerdo firmado y a ratificar las 1486 palabras" del mismo.