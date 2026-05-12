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SANIDAD

El español que ha dado positivo en hantavirus presenta síntomas

  • El paciente se encuentra estable, por el momento, y no presenta un empeoramiento clínico evidente
Un autobús transporta a los ciudadanos españoles que se encontraban en el crucero MV Hondius desde la Base Aérea de Torrejón hasta el Hospital Gómez Ulla.
Un autobús transporta a los ciudadanos españoles que se encontraban en el crucero MV Hondius desde la Base Aérea de Torrejón hasta el Hospital Gómez Ulla. Fernando Villar (EFE)

El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde la noche del lunes febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad y recoge EFE. 

Este paciente se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola y que cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

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Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius que están ingresados en el hospital Gómez Ulla han dado negativo en la primera prueba, y seguirán en aislamiento.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Este lunes el Ministerio de Sanidad anunció que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 17 de junio.

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