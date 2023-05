La Eurocámara se opone a salvar de la quiebra con dinero público el fondo de pensiones de sus diputados

El pleno del Parlamento europeo rechazó este miércoles por clara mayoría la opción del rescate con dinero público del fondo de pensiones privado para eurodiputados gestionado desde Luxemburgo que ha calentado el debate sobre ética y privilegios políticos. La oposición al rescate, recogida en un informe del que ha sido ponente la eurodiputada socialista española Isabel García Muñoz, cosechó 438 votos a favor, 175 en contra y 16 abstenciones.

Hay más de 900 beneficiarios de este fondo, según la información recabada por Investigate Europe, consorcio periodístico internacional del que forma parte infoLibre. De ellos, 660 han sido identificados por dicho consorcio [ver aquí el listado completo en el documento registral de Luxemburgo y aquí una información en detalle]. España, con 98 miembros del fondo, es el segundo país con más beneficiarios, que adquirieron este derecho entre 1991 y 2009. Entre estos figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno nacional (Luis Planas, también del PSOE) y tres parlamentarios europeos todavía en ejercicio (José Manuel García-Margallo, Pilar del Castillo y Francisco José Millán, del PP).

El fondo acumula un déficit de 379 millones de euros y está abocado a la quiebra como muy tarde en 2025, según recoge el informe oficial sometido este miércoles a votación. Aunque la decisión final sobre el polémico plan la adoptará la Mesa de la Eurocámara, este órgano ya sabe lo que dice el pleno: no al rescate. Eso sí, la derecha española lo ve de forma diferente. Los eurodiputados del PP votaron contra este punto del informe, es decir, votaron en contra de pedirle a la Mesa de la Eurocámara que garantice que no habrá rescate. Los eurodiputados de Vox se abstuvieron.

infoLibre trató de recabar este miércoles la explicación sobre su posición del PP y de Vox, pero no hubo respuesta. "El Parlamento [europeo], con una amplia mayoría, está a favor de que no se use dinero del contribuyente para ese fondo [de pensiones]", resumió con satisfacción tras el pleno la ponente del informe, Isabel García Muñoz, del PSOE. "Que el PP vote en contra de evitar el rescate dice mucho de sus prioridades sobre el uso del dinero público", añade.

Populares mayoritariamente en contra

La tónica general fue que en el seno de los propios grupos hubiera división en la votación. Esto, que es propio de la cultura política comunitaria, es además en el caso del rescate una muestra de las tensiones y contradicciones que genera el tema. La oposición más significativa a la garantía de que no habrá rescate salió del Partido Popular Europeo. Primero pidió votar por separado la parte del rescate, en lo que conoce como un split. Después en el pleno su voto mayoritario fue contra la propuesta garantizar que no habrá rescate: 122 votos. Ahí entraron todos los españoles. Ni uno solo de los que votaron estuvo entre los 28 que lo hicieron a favor de la iniciativa de la diputada socialista, ni entre los seis que se abstuvieron.

Los Verdes (68) y el Grupo de la Izquierda (32) votaron sin excepciones contra el rescate, incluidos sus diputados españoles. También lo hicieron la mayoría de socialdemócratas (121), incluidos también los españoles. En contra hubo ocho y se abstuvieron cinco, pero de otras nacionalidades. En Renew sólo hubo un voto en contra, con los demás a favor (90), incluidos también los españoles (Cs y PNV). Los Conservadores y Reformistas estuvieron divididos: apoyaron la iniciativa contra el rescate 25 y se opusieron 29. Los tres eurodiputados de Vox, que forma parte de este grupo, se abstuvieron. En Identidad y Democracia, de extrema derecha, la mayoría también votó a favor de este punto del informe, es decir, contra el rescate público (54), mientras uno votó en contra.

Tres opciones

La votación del Europarlamento no significa que necesariamente el fondo no vaya a ser rescatado en su totalidad o en parte. Lo que significa es que el pleno le reclama a la Mesa, que es la competente para intentar darle viabilidad a un fondo en serio riesgo de quiebra, que garantice que no haya un rescate con dinero de la caja común.

Este, el rescate público, es uno de los tres escenarios que maneja la Mesa. El primero supondría que la Eurocámara se hiciera cargo de todas las obligaciones del fondo. Es decir, un rescate en toda regla. El segundo sería repartir los activos entre los partícipes en un pago único, lo que implicaría que los pensionistas salen perjudicados. La tercera opción supondría un recorte en el pago de las pensiones, que podría ir combinado con un rescate menor.

El texto aprobado este miércoles reclama a la mesa "una solución viable, legal y justa, dada la urgencia del asunto" y que supone un "riesgo para la reputación" de la Eurocámara, pero no detalla la fórmula exacta para hacerlo. Lo que sí hace es reclamar que no se haga con dinero público. Concretamente, que "no se utilice dinero de los contribuyentes".

Tumbadas las enmiendas de La Izquierda y Los Verdes

El pleno tumbó dos enmiendas. El Grupo de La Izquierda pedía la disolución del fondo. Los Verdes reclamaban que los "antiguos diputados" que puedan recibir "una pensión suficiente" de "otra fuente" renuncien al fondo parlamentario. Ni uno ni otro se salieron con la suya. Los Socialdemócratas se abstuvieron mayoritariamente ante ambas enmiendas. García Muñoz explica que no se opone a ninguna de las dos medidas, pero que su inclusión en el texto aprobado supondría orientar la propuesta hacia soluciones concretas que corresponden a la Mesa. Lo relevante, a su juicio, es que haya quedado clara la oposición al rescate.

En declaraciones a este periódico, Daniel Freund, el eurodiputado alemán autor de la enmienda de Los Verdes, afirma "todos y cada uno de los antiguos eurodiputados deberían retirarse ahora de este fondo" si ya tienen una segunda opción.