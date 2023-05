España es el segundo país con más beneficiados por el fondo para europarlamentarios en Luxemburgo

España es el segundo país con más beneficiados por el polémico fondo de pensiones privado para eurodiputados gestionado desde Luxemburgo. Investigate Europe, consorcio periodístico internacional del que forma parte infoLibre, ha accedido a información oficial en Luxemburgo que acredita que, de los 660 miembros identificados del fondo, 98 son españoles. Sólo Reino Unido, precisamente el país del Brexit, que ya no forma parte de la UE, cuyos diputados adquirieron el derecho antes de la salida, supera a España en número: 140. Por detrás quedan países más poblados que España como Francia (91), Italia (77) y Alemania (15). Quedan por debajo de 40 Polonia, Bélgica y Portugal, por debajo de 30 Irlanda y Grecia y por debajo de 20 Países Bajos, todo ello según la información oficial consultada

A pesar de que las cifras oficiales presentadas por el fondo al Registro Mercantil de Luxemburgo dan fe de 660 miembros en toda la UE –incluido el Reino Unido–, en otro documento consultado por Investigate Europe la cifra asciende a 914. Y fuentes conocedoras de la situación del fondo aseguran que la más actual es 908. En cualquier caso, más de 900, una lista que el Parlamento europeo se niega a identificar en su totalidad. Lo que sí es posible consultar son los nombres de 660. Y ahí es donde España es segunda en número.

¿Qué plan de pensiones es este? Se trata de un fondo que se creó en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués, con el propósito de nivelar las pensiones de todos los diputados comunitarios, algunos de los cuales tenían entonces escasos derechos de pensión ordinaria por las normativas de sus países. Cuando en 2009 se estableció una pensión común para todos los eurodiputados, se cerró a nuevos miembros. Sus actuales beneficiarios, los que adquirieron el derecho a esta prestación cuando aún era posible, incluyen exparlamentarios ya jubilados –que al menos en teoría ya podrían estar cobrando la pensión–, otros que hoy día no ocupan escaño pero aún no han llegado a los 65 años que dan derecho al cobro, otros que adquirieron el derecho entre 1991 y 2009 y aún hoy son eurodiputados y otros que son beneficiarios en calidad de herederos de los participantes ya fallecidos.

Entre los miembros españoles del fondo, según la información registral consultada, figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno nacional (Luis Planas, también del PSOE) y tres parlamentarios europeos en ejercicio (José Manuel García-Margallo, Pilar del Castillo y Francisco José Millán, del PP). Así que son españoles tres de los 21 diputados en ejercicio beneficiarios del fondo.

infoLibre trató de recabar de los grupos europeos del PSOE y el PP –también de los tres parlamentarios populares afectados– y del equipo de Planas, entre otras personas y grupos concernidos por esta información, su posición ante la posibilidad de que la Eurocámara rescate de su previsible quiebra este fondo de pensiones. Dicho fondo lleva casi una década siendo objeto de polémica, en la que ha sido clave una información publicada en 2014 por este periódico que acabó provocando la dimisión del que había sido cabeza de lista de IU en las europeas de aquel año, Willy Meyer.

Concretamente, infoLibre les trasladó la pregunta de qué opción les parecería más adecuada ante la delicada situación financiera del fondo: el rescate con dinero público por parte de la Eurocámara; un reparto de los activos existentes entre los beneficiarios en uno único pago que mermaría la cuantía de lo recibido por los participantes con respecto a lo inicialmente previsto; y un recorte en el pago de las pensiones. En el caso del PSOE, hay disposición a considerar opciones: "Si nos llega una propuesta la estudiaremos". Los eurodiputados del PP Del Castillo y Millán respondieron, a través de su grupo, que no están "en el día a día de la situación y perspectivas del fondo". El gabinete de Planas contestó a infoLibre que consideraba que la planteada no era una cuestión tocante al ámbito ministerial [ver al final de esta información La Caja Negra]. En cuanto a Borrell, ha rechazado hablar con Investigate Europe.

IU, que también tiene exeurodiputados en el fondo, se opone frontalmente al rescate: "De las tres opciones, descartamos directamente la primera. Lo de rescatar fondos de pensiones privados con dinero público no es aceptable en ningún caso. Desde IU apostamos claramente por el sistema público de pensiones y creemos que las instituciones europeas deben modificar este tipo de privilegios". Es más, el portavoz asegura: "Sabemos que el tema se ha tratado en una reunión de la mesa del Parlamento y que se apoyó la propuesta de nuestro grupo de descartar por completo la opción 1". Con "la opción 1" IU se refiere al rescate con dinero público. IU asegura que va a presentar una enmienda a la resolución de aprobación de la gestión presupuestaria del Parlamento que se vota la semana que viene pidiendo la disolución del fondo.

El partido más abundantemente representado entre los beneficiarios españoles del fondo es el PP, con un total de tres diputados en activo, es decir, que ocupan actualmente escaño, y 38 que ya abandonaron su asiento en la Eurocámara. En total, 41. Los tres ahora sentados en el Parlamento europeo son los exministros Margallo (Exteriores) y Pilar del Castillo (Educación), a los que se suma el diplomático Francisco Millán. Tanto los tres en activo como los 38 exdiputados forman o han formado parte del Grupo del Partido Popular Europeo, al igual que una exparlamentaria de Unió Democràtica de Catalunya.

Entre los antiguos eurodiputados del PP que figuran en el fondo están los exministros Miguel Arias Cañete –también excomisario europeo–, Jaime Mayor Oreja –hoy un puntal del lobby ultracatólico–, Cristóbal Montoro, Iñigo Méndez de Vigo y Ana Palacio. Los dos primeros, Arias Cañete y Mayor Oreja, han sido cabezas de lista del PP en elecciones europeas. A la lista se suman nombres propios con solera en la historia del PP como Alejo Vidal-Quadras, que acabó recalando en Vox tras dejar el partido y hoy es un referente de la agitación derechista contra el Gobierno. También está Luisa Fernanda Rudi, que fue presidenta del Congreso y del Gobierno de Aragón y que hoy es senadora [ver aquí el listado completo en el documento original].

El PSOE y el PSC aportan 35 nombres al fondo, ninguno de ellos actualmente eurodiputado. Entre los beneficiarios del plan de pensiones figuran nombres como Luis Yáñez, Enrique Barón y Raimon Obiols.

Las dos figuras de mayor relieve político son Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Cuatro antiguos eurodiputados de Izquierda Unida forman parte del fondo, entre ellos Willy Meyer. Precisamente fue Meyer quien, cuando infoLibre desveló en 2014 que parlamentarios españoles participaban en este fondo, acabó dimitiendo. Fue el único que lo hizo. El resto de los ex parlamentarios españoles que figuran en el fondo son de los extintos CDS (3) y Convergència Democràtica de Catalunya (2), a los que se suman cuatro más repartidos entre el PNV, Eusko Alkartasuna, Coalición Canaria y la Agrupación de Electores José María Ruiz Mateos.

Las respuestas de los grupos

1) Este periódico se dirigió este martes al equipo de Luis Planas y a los grupos europeos de PP, PSOE e IU, entre otros, al objeto de hablar con los aludidos en la información. Este medio también solicitó respuesta de los tres europarlamentarios en activo del PP a través de sus direcciones de correo electrónico. Asimismo, remitió un email al socialista Enrique Barón. En el caso de Alejo Vidal Quadras, cuya ruptura con el PP es notoria, se trató de establecer contacto a través del Foro Libertad & Alternativa. La respuesta escasamente detallada fue la nota dominante. Hubo excepciones, como la de IU, que expresó su rechazo al rescate. El PNV afirmó a través de un portavoz en el Parlamento europeo: "No tenemos información alguna respecto a la hipótesis de quiebra que plantea en su pregunta, ni sobre las tres opciones a que se refiere, ni sobre su viabilidad legal. Igualmente no tenemos constancia de que una posible quiebra de dicho fondo esté en el programa de trabajo de ninguna Comisión del Parlamento Europeo. Tampoco ha sido objeto, hasta el momento, de comentario en las reuniones de nuestro grupo. Por lo tanto no podemos pronunciarnos sobre una hipótesis ni inclinarnos por una opción sin dato alguno en el que respaldar nuestro punto de vista. En todo caso nuestra organización intenta siempre garantizar la integridad y buen uso de los recursos públicos y atenernos a las posibilidades que ofrezcan, para alcanzar ese fin, las normas jurídicas".

Borrell ha rechazado hablar con Investigate Europe.

2) Para contabilizar los beneficiarios del fondo por cada país, este periódico ha usado un listado oficial recabado por Investigate Europe de las fuentes registrales de Luxemburgo, donde figuran 660 nombres, si bien la cifra real de beneficiarios podría superar los 900.

3) Hay ocho nombres correspondientes a beneficiarios del fondo en España que no se corresponden con el nombre de ningún eurodiputado español que figure en la lista histórica oficial del Parlamento comunitario. infoLibre no ha podido verificar la identidad de estos ocho beneficiarios. No obstante, la inclusión de personas que no han sido europarlamentarias concuerda con la naturaleza del plan, que permite beneficiarse a familiares una vez fallece el eurodiputado originalmente participante en el fondo.