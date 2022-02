El ex consejero de Políticas Sociales de Ayuso firma una petición para investigar las muertes en las residencias

El ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, se ha sumado a una petición para que se investiguen las más de 20.000 muertes en las residencias de mayores durante la pandemia, tal y como él mismo ha anunciado en su cuenta de Twitter. Esta petición en la plataforma change.org, iniciada por Manuel Rico, director de investigación de infoLibre, y Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, y a la que se han sumado ya más de 7.000 personas, solicita a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se investigue lo sucedido y también pide que se cree una comisión de la verdad en el Congreso de los Diputados.

Yo ya he firmado https://t.co/pkjmYxIL4s — Alberto Reyero (@albertoreyero) 4 de febrero de 2022

La petición recuerda que "instancias especializadas como Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras, han denunciado una serie de acciones y omisiones —desde instancias públicas y privadas— que habrían contribuido, cuando no provocado directamente, la grave vulneración de derechos fundamentales de los ancianos residentes".

Reclaman a la Fiscalía General del Estado que "tome todas las medidas necesarias para realizar investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparación a las víctimas y sus familiares" y al Congreso que "atienda la petición de Amnistía Internacional de crear una comisión de la verdad y la constituya cuanto antes".

Se denuncia también la finalización de las tres comisiones de investigación parlamentaria abiertas en Madrid, Cataluña y Castilla y León, que "han sido cerradas sin realizar su trabajo". Tampoco las denuncias ante los tribunales y la fiscalía han surgido efecto, estas "se archivan, o directamente ni se admiten a trámite".

A pesar de que destacan que el Tribunal Supremo ha exigido que las investigaciones sobre las denuncias sean precisas y rigurosas, "la actitud del Ministerio Público y de la judicatura para esclarecer los hechos ha sorprendido por su falta de profesionalidad y sensibilidad", como sucedió en la causa de la residencia de Tomelloso, donde fallecieron 75 ancianos, y la fiscal no acudió a la declaración del único imputado, José Manuel Sampedro, director del centro en marzo de 2020, porque "estaba de vacaciones".

Reyero se desvinculó del protocolo de la vergüenza

Alberto Reyero, que dimitió de su cargo en octubre de 2020, fue uno de los consejero de Cs que de forma más abierta se enfrentó al equipo de Isabel Díaz Ayuso. En plena pandemia, cuando el número de muertes en las residencias era ya un drama, la presidenta regional le quitó las competencias en centros de mayores para entregárselas a Enrique Ruiz Escudero, su consejero de Sanidad. También alzó la voz para desvincularse del protocolo de la vergüenza con los que la Comunidad de Madrid impidió que los mayores de las residencias fueran trasladados a los centros sanitarios en los peores días de la pandemia, que publicó infoLibre.

Este medio desveló en junio de 2020 la existencia del Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que impedía el traslado a los hospitales de aquellos residentes con mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo; es decir, de las personas más vulnerables [puedes consultar en esta información los documentos con las cuatro versiones que tuvo dicho protocolo]. En los meses de marzo y abril de 2020, 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital (5.795 con covid o síntomas compatibles). Una cifra que equivale al 77% del total de residentes fallecidos en dicho periodo. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el día 18 de aquel mes.

Posteriormente, se hicieron publicas las cartas de Reyero al consejero de Sanidad durante lo peor de la primera ola. El por entonces responsable de Políticas Sociales remitió dos misivas el 31 de marzo y el 11 de abril, a las que tuvo acceso infoLibre, reclamando medidas para que los mayores no muriesen en los centros sin asistencia médica [se reproducen íntegras en estas dos informaciones: primera carta y segunda carta]. El departamento de Escudero no hizo caso a estas misivas. El ex consejero ha reiterado en varias ocasiones que “el mayor error que cometió Sanidad fue no considerar a las residencias como una prioridad".