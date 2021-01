La carta de Reyero del 11 de abril: “La tan anunciada 'medicalización' como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias”

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus

Publicada el 17/01/2021 a las 21:10

En plena crisis por la gestión de la pandemia en las residencias de Madrid, el consejero de Políticas Sociales escribió dos cartas al titular de Sanidad pidiendo que se adoptasen medidas para evitar que los mayores muriesen en los centros sin recibir asistencia sanitaria. Las peticiones de Alberto Reyero (Cs) fueron básicamente desoídas y el resultado fue una hecatombe en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde en marzo y abril fallecieron 9.470 mayores, la mayoría con covid o síntomas compatibles.

En su primera carta, fechada el 31 de marzo, Reyero le había transmitido cuatro preocupaciones a Enrique Ruiz Escudero (PP), el titular de Sanidad: la falta de medicalización de las residencias, la inexistencia de pruebas suficientes para detectar qué residentes y trabajadores tenían el virus, la solicitud de trasladar ancianos contagiados desde los hospitales a los geriátricos y el contenido del Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impedía trasladar a mayores enfermos a los hospitales. [Puedes consultar íntegra esa primera carta en esta información]. A la vista de que esa primera misiva no había servido prácticamente de nada, Reyero escribió una segunda el 11 de abril, que infoLibre reproduce de forma íntegra a continuación.

Tres de los cuatro problemas que citaba Reyero en su primera carta vuelven a ser el eje de la segunda. El único que ya no menciona es la falta de pruebas para diagnósticar el virus, porque se había producido una “llegada masiva de tests”.

El entonces consejero de Políticas Sociales empieza indicando que fue una “buena decisión” establecer un mando único sanitario a las órdenes de Escudero, pero añade que tiene “lagunas importantes” en la atención a los mayores que viven en residencias y que es “esencial” resolverlas. “Me refiero en primer lugar al imprescindible apoyo sanitario en residencias y en segundo lugar a la escasa derivación hospitalaria de sus usuarios”, destaca Reyero.

Respecto al “apoyo sanitario en residencias”, Reyero le recuerda a Escudero que es un compromiso que llevaba un mes incumpliéndose: “No se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada ‘medicalización’, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”.

Al igual que ya había hecho en la primera misiva, Reyero explica que “no funciona” la solución planteada por Sanidad consistente en facilitar listados de personal sanitario a Políticas Sociales para que sea este departamento quien los reclute. “Competimos con Sanidad y al final la mayoría prefiere ir antes a IFEMA que a una residencia”, señala, antes de explicar que el mismo problema tienen con la nueva idea de Escudero: ofrecer listados de personal sanitario de las mutuas de accidentes de trabajo. “Además de lo ineficiente del proceso, en este caso no es el perfil adecuado para atender” a los mayores, indica el político de Ciudadanos.

A continuación, Reyero describe cuál es la verdadera solución: “Lo más efectivo sería que el mando sanitario enviara personal sanitario en coordinación con los equipos de geriatría de los hospitales. No es necesario recordar cuáles son las necesidades de las residencias, os enviamos información diaria de cada una de ellas y además las estáis conociendo de primera mano en los reconocimientos que se están llevando a cabo”. Algo de puro sentido común cuando cientos de personas estaban falleciendo en los centros residenciales sin recibir ningún tipo de asistencia.

El consejero de Políticas Sociales aborda a continuación dos hechos que le parecen incomprensibles a la vista de la crisis que se está viviendo en las residencias de Madrid. “Tampoco puedo dejar de citar la decepción que supone escuchar mensajes que mencionan un repliegue sanitario en la Comunidad, como consecuencia de la mejora en la situación hospitalaria general, y que eso no suponga ningún refuerzo sanitario en las residencias, cuando es absolutamente necesario y venimos insistiendo en ello repetidamente. No lo puedo entender”, manifiesta Reyero. La segunda circunstancia que no entiende es que el Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP), haya enviado equipos del SAMUR a Castilla y León. Aunque entiende que es un gesto de “solidaridad territorial”, se pregunta si “no sería más adecuado que reforzaran la situación sanitaria en las residencias” de Madrid.

La mala gestión de Madrid no se estaba produciendo en otras comunidades, sostiene Reyero, que informa a su compañero de que ha estado revisando otros modelos autonómicos. “Me ha sorprendido encontrar ejemplos mucho más eficaces que el nuestro, no dejando a su suerte a Políticas Sociales sino mediante la implicación directa de Sanidad”, indica. Y pone dos ejemplos, de distinto color político: la Comunidad Valenciana, donde gobierna un tripartido de izquierdas que lidera el PSOE, y Andalucía, donde manda una coalición PP-Cs con apoyo externo de Vox al igual que en Madrid. “Por eso te pido que trabajemos ya en una solución distinta a la actual y que pase por una implicación mayor de Sanidad, en línea con lo que se está haciendo en estas CCAA”, le reclama a Escudero tras detallarle las medidas adoptadas en esos dos territorios.

En ese momento, Reyero evita cualquier rodeo y denuncia con claridad lo que considera el origen de lo que está ocurriendo: “Desde mi punto de vista, el problema fundamental en la Comunidad de Madrid es que no se acaba de considerar a los usuarios de las residencias como un colectivo prioritario dentro de la competencia del mando único sanitario. Por eso, en lugar de enviar médicos, enviáis listados”.

Tras describir en detalle la falta de implicación de Sanidad, menciona otra cuestión que le “preocupa especialmente”: que los mayores enfermos de los geriátricos no se estén trasladando a los hospitales. “Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes”, destaca.

A ello, continúa Reyero, hay que añadir el traslado de pacientes dados de alta desde hospital “y que son trasladados a centros residenciales directamente siendo positivos” en covid-19. Una situación que ya había comentado en la primera misiva y que, en su opinión, “puede provocar nuevos picos de contagio” en los geriátricos.

La siguiente queja de Reyero tiene que ver con otro hecho incomprensible: la negativa de Sanidad a atender a los ancianos que caían enfermos en el hospital de campaña que se había habilitado en el recinto ferial de Ifema o en los hoteles medicalizados. “En semanas anteriores hemos hecho distintas propuestas para que los usuarios de residencias pudieran derivarse a otros recursos, ya fuera a los hoteles ‘medicalizados’ puestos en marcha o que incluso se reservara un espacio en IFEMA para ellos. Sobre esas propuestas hemos tenido respuestas negativas en un primer momento”, rememora el consejero de Políticas Sociales. En un primer momento, y también posteriormente cabe precisar, ya que ningún residente fue trasladado a un hotel medicalizado y sólo 23 lo fueron al hospital de campaña.

Alberto Reyero concluye su carta reclamando de nuevo un cambio en la gestión de las residencias: “Es por tanto necesario que trabajemos en dar respuestas distintas que contribuyan a contener la letalidad de la epidemia dentro de las residencias. Si no lo hacemos, la tragedia actual se puede convertir en una catástrofe”. Los números de la catástrofe ya son conocidos: 9.470 residentes fallecidos en marzo y abril, el 77% sin ser trasladados a un hospital y la inmensa mayoría de ellos sin recibir tampoco asistencia sanitaria en el centro donde perdieron la vida.

El 2 de octubre, Reyero dimitó como consejero de Políticas Sociales. Escudero sigue al frente de la cartera de Sanidad.