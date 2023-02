De Calviño a Belarra y de Almodóvar a Banderas: el cine que aman los políticos españoles

Luces, cámara y acción. ¡Empieza el espectáculo! El cine español celebra este sábado su gran noche con la entrega de los Goya. Pasión, lágrimas y risas. Y siempre pensando en la magia de una sala oscura con un proyector removiendo los sentimientos y la vida. Los políticos también se sientan en las butacas. Y se salen del guion para confesar a infoLibre sus pasiones cinéfilas patrias.

Nadia Calviño: “He llorado con 'Cinco lobitos'”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Poco original, la verdad, Bienvenido, mister Marshall.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas…

De Pedro Almodóvar.

¿Con qué película española ha llorado más?

De las recientes, Cinco lobitos.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza...

Quizá por la edad con la que la vi, el final de La cabina.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Difícil elegir una porque son personajes muy ricos, pero lo más interesante es cómo se complementan, su interacción y el resultado conjunto.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

Probablemente el de Jesús Vidal, por Campeones, con la fuerza de visibilizar a las personas con discapacidad.

Ione Belarra: “Las filmografías de Simón y Ortiz serán memorables”

¿Su película favorita del cine español?

Me gusta mucho Después de, de Cecilia Bartolomé. Margarita y el lobo, también de ella, es pionera. De la más recientes, Verano de 1993, de Carla Simón, es especial para mí. El mundo sigue, de Fernán Gómez, no la había visto y me encantó. Y La ley del deseo, de Almodóvar es mítica.

De qué director nunca se cansa…

Creo que las filmografías de Carla Simón y Paula Ortiz serán memorables dentro de unas décadas.

¿Con qué película española ha llorado más? ¿Y con la que más ha reído?

Lloré mucho con Cinco lobitos. Laia Costa me emocionó muy fuerte. Me reí mucho con Sentimental, de Cesc Gay pero no sé si es con la que más me he reído.

La escena más impactante del cine español…

Cuando Laia Costa con su hija vuelve a casa de sus padres en Euskadi en Cinco lobitos. Me parece difícil condensar mejor la soledad que a veces sienten muchas madres que cuidan. Y por supuesto, Los santos inocentes también tiene escenas que nunca se olvidan.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Julieta Serrano siempre me parece muy especial. En Entre tinieblas, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, y estos años con Dolor y gloria y Madres paralelas.

El discurso de los Goya que más le emocionó…

Me acuerdo mucho de la gala de los Goya del No a la guerra que hizo Animalario hace casi 20 años. En pandemia hubo un discurso de Alberto San Juan que fue políticamente especial pidiendo esa ley de vivienda. Y el de Eva Llorach en 2019 también fue muy potente.

Miquel Iceta: “Mi película favorita es 'Mujeres al borde de un ataque de nervios”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Pedro Almodóvar.

¿Con qué película española ha llorado de la risa? ¿Y con la que más lágrimas se le han caído?

Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda. Y Cinco lobitos, de Alauda Ruíz de Azúa

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español...

Hay varias… quizá ese momento en que Santiago Segura y Álex Angulo están colgados en el luminoso de Schweppes en El día de la bestia, de Álex de la Iglesia

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Antonio Banderas.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

El de Blanca Portillo el año pasado, cuando recogió el Goya a mejor actriz protagonista por su papel en Maixabel. Fue muy emocionante escucharla desde el patio de butacas. Primero, por su “amor incondicional” hacia el resto de compañeras de nominación y hacia el equipo de la película. Y, sobre todo, su reconocimiento a Maixabel Lasa, la mujer que inspira esta película, viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA. Una película sobre la memoria y la convivencia en Euskadi. Me emocionó mucho.

Mónica García: “Se me cayeron las lágrimas con el discurso de Jesús Vidal”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Amanece, que no es poco.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Las de Felix Viscarret, que, además de buen director, es buen amigo.

¿Con qué película española ha llorado de la risa? ¿Y con la que más lágrimas se le han caído?

Para reír, cualquiera de Alex De la Iglesia. Para llorar, Mi vida sin mí ,de Coixet. Y para reír y llorar, Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español...

Cualquiera de Los lunes al sol. Pocas películas tienen tantas escenas tan impactantes como memorables.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Penélope Cruz en Volver con ese trato tan tierno a la figura de la madre y esa canción que pone los pelos de punta.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

El de Jesús Vidal, de la maravillosa película Campeones, cuando dijo aquello de “a mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros”. Es recordarlo y que se me vuelvan a caer las lágrimas.

Andrea Levy: “He visto decenas de veces 'Amanece, que no es poco'”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Qué difícil, con tanto cine bueno que se hace en España. Pero me mojo y elijo Amanece, que no es poco, esa rara avis de José Luis Cuerda. La he visto decenas de veces y la mezcla de surrealismo, ternura e ingenio siempre me atrapan.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Ahora mismo, me fascina el trabajo de Carla Simón. Alcarràs es una maravilla. Además quiero destacar Cinco lobitos. La peli de Ruiz de Azúa no es solo una belleza artística e interpretativa, sino que pone el foco en un asunto, el de sobre quién recaen los cuidados y en las no-elecciones sobrevenidas de la vida, totalmente necesario y conmovedor, que la hacen mi favorita.

¿Con qué película española ha llorado más? ¿Y de la risa?

Yo tengo que reconocer que las películas de Torrente me hacen llorar de risa, admiro mucho a Santiago Segura. Con Mar adentro, la historia real de Ramón Sampedro, sufrí y me emocioné mucho.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español...

Hay muchas, pero ahora que estoy viviendo Madrid a fondo, me viene a la cabeza ese espléndido edificio Carrión, en la Gran Vía, una belleza arquitectónica de los años 30. Esa escena de El día de la bestia, de Álex de la Iglesia, fue en su día muy potente y se nos ha quedado grabada.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Pues mira, te voy a decir un chico, un hombre al que admiro mucho: Antonio Banderas. Todos sus personajes almodovarianos tienen un atractivo muy fuerte.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

Me acuerdo del de José Luis Borau en 1998, yo era una adolescente pero me impresionó. Hizo una crítica durísima a ETA que puso en pie a todo el mundo. Y no me olvido de Tony Leblanc un año después, emocionado y diciendo que los hombres también lloran.

Pilar Alegría: “Me hubiera gustado ser Penélope Cruz en 'Volver'”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Tengo varias, la verdad, pero en mi lista acaba de entrar As bestas.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Es una difícil pregunta, pero de Almodóvar y también de Amenábar, y de Bollaín me las he visto casi todas.

¿Con qué película española ha llorado de la risa? ¿Y con la que más ha llorado?

Me reí muchísimo con Airbag, Amanece. que no es poco o Primos. Y lloré mucho con Te doy mis ojos y Mar adentro.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español...

En la película de Maixabel hay varias escenas impactantes. El primer encuentro, por ejemplo.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Penélope Cruz, especialmente en el papel de Raimunda en Volver. Pero te añadiré otra que creo que merece también todos los reconocimientos, un clásico, Chus Lampreave.

El discurso de los Goya que más le emocionó…

El de Jesús Vidal, por Campeones. Su alegato a favor de la diversidad, la inclusión y la visibilidad es fundamental para toda la sociedad, pero especialmente para los que tenemos responsabilidades públicas. Fue especialmente emotivo también cuando hizo referencia a su madre y a su padre. Y es que muchas veces no hablamos de sentimientos, no los mostramos, y son la mayor de las fuerzas.

Lilith Verstrynge: “Nunca me canso de las películas de Bollaín”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Qué difícil, hay muchas. Me quedaría con tres: Hable con ella, Salvador (Puig Antich) y Estiu 1993.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Iciar Bollaín.

¿Con qué película española ha llorado más? ¿Y más se ha reído?

Con la que más me he reído Mujeres al borde de un ataque de nervios, con la que más he llorado En los márgenes.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español…

El suicidio de Amador en Los lunes al sol.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Chus Lampreave en Entre tinieblas.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

Pues aunque no es un discurso como tal, creo que la gala de 2003 fue especialmente importante y conservo algunos recuerdos. En esa gala los actores y actrices de nuestro cine, y el propio público de la gala se sumaron a algo que toda la población le decía alto y claro al Gobierno en las calles, y que fue también mi primera manifestación: "No a la guerra".

Reyes Maroto: “Me emociono siempre con 'Mar Adentro'”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Los santos inocentes, provengo del medio rural y me trae muchos recuerdos esta gran obra de Miguel Delibes con Alfredo Landa y Paco Rabal en dos interpretaciones inolvidables.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Cualquiera de Iciar Bollaín, me encanta su forma de narrar historias únicas y bien contadas.

¿Con qué película española ha llorado? ¿Y de la risa?

Lloré de risa con todo un clásico, Mujeres al borde de un ataque de nervios, y me emociono siempre que veo Mar adentro.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español...

La revelación final en Los otros.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Antonio Banderas, un profesional al que admiro, con una gran sensibilidad social y un gran embajador de España.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

El de Eva Llorach, mejor actriz revelación en 2019, por reivindicar el papel de la mujer, especialmente en la industria del cine a partir de los 40.

Joan Baldoví: “Me pediría ser Antonio Banderas"

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

La lengua de las mariposas, de Jose Luis Cuerda, y You are the one, de Jose Luís Garci

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Almodóvar, en esto tiro del clásico

¿Con qué película española ha llorado de la risa?

No soy muy de películas de risa, pero he visto muchas veces Superlópez con mi nieto y como a él se parte de risa, pues yo también

¿Y con la que más ha llorado?

Lloré mucho con Mar adentro, de Amenábar, y con La mort de Guillem, una película valenciana de Carlos Marqués-Marcet, en la que se cuenta el asesinato a manos de la extrema derecha y el juicio injusto de Guillem Agulló.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español...

En La lengua de las mariposas, cuando se llevan al maestro para fusilarlo y lo está viendo su alumno.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

A ver, por pedir, Antonio Banderas.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

Cuando el cine español salió en masa con ese “No a la guerra”, contra la guerra de Irak.

Patricia Guasp: “Me reí mucho con 'Carmina o revienta'”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

Barrio.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas…

Fernando León de Aranoa.

¿Con qué película española ha llorado más? ¿Y de risa?

Me reí mucho con Carmina o revienta, de Paco León. Lloré con Adú, de Salvador Calvo.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español…

Sarah Polley, hablando con su médico en Mi vida sin mí, de Isabel Coixet

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Marisa Paredes, por la fuerza y, al mismo tiempo, la ternura que desprende.

El discurso de los Goya que más le emocionó…

El de Jesús Vidal, agradeciendo el Goya por Campeones.

Jaume Asens: “Mi película favorita es 'La escopeta nacional'”

¿Cuál es su película favorita de la historia del cine español?

La escopeta nacional, de Luis García Berlanga.

De qué director nunca se cansa de ver sus películas...

Luis Buñuel.

¿Con qué película española ha llorado más? ¿Y de risa?

Llorar de risa: Amanece, que no es poco. Y de emoción: La lengua de las mariposas.

La escena más impactante que sigue grabada en su cabeza del cine español...

Salvador, de Manuel Huerga. El momento en el que asesinan, con garrote vil, a Salvador Puig Antich.

¿Qué chica o chico Almodóvar le hubiera gustado ser?

Antonio Banderas en Dolor y Gloria.

El discurso de los Goya que más le emocionó...

El "No a la guerra" de Javier Bardem al recoger el Goya por su trabajo en Los lunes al sol en 2003.