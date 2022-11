Feijóo avisa que reformar la malversación sería "el colmo" y anuncia una propuesta para la sedición

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que su formación presentará una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y se introduzca como delito "cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España". Además, ha criticado que ya estén "amagando" con modificar también el delito de malversación, algo que, según ha dicho, "ya sería el colmo".

Así se ha pronunciado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde se ha centrado sobre todo en la decisión del Gobierno de derogar el delito de sedición, pero también ha confirmado que el Grupo Popular ha presentado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la tragedia de Melilla el pasado 24 de junio, ha informado Europa Press.

El jefe de la oposición ha apelado a los barones del PSOE porque en derogación de la sedición "no caben medias tintas" y están "obligados a dar un paso al frente pero no solo para hablar" sino que tienen que "posicionarse y votar". "Que sean los sediciosos los que van a derogar su propio delito es una cacicada injustificada en una democracia consolidada", ha enfatizado.

Desde que el PSOE y Unidas Podemos registraron el pasado viernes en el Congreso su propuesta para derogar el delito de sedición, los barones y cargos del PP han escenificado un cierre de filas con Feijóo, que compareció el pasado viernes por la tarde —nada más regresar de su gira por Latinoamérica— para anunciar que "revertirá" los pasos de Sánchez si llega al Palacio de la Moncloa.

No menciona la moción de censura a la que apelan Vox y Cs

Mientras que Vox apela a manifestarse en la calle e insta al PP a presentar una moción de censura, algo que también pidió hace unos días Cs, Feijóo ha optado por actuar mediante otra vía parlamentaria, intentando que los parlamentarios y cargos del PSOE puedan "retratarse" con su voto en las Cámaras.

Fuentes de la cúpula del PP aseguran que ni Vox ni Cs van a "marcar la agenda" a Feijóo y critican que Inés Arrimadas justifique la moción de censura para frenar un par de meses la tramitación de la proposición de ley que han presentado PSOE y Podemos.

A diferencia de Vox y Cs, Feijóo ha avanzado que el PP presentará una propuesta para mantener el delito de sedición en el Código Penal e incorporará el de la convocatoria ilegal de referéndum, que fue eliminado en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por lo pronto, los conservadores no han concretado cómo formularán esa propuesta, pero no descartan que pueda ser incluso a través una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición presentada por PSOE y UP.

Interpelación a cargos del PSOE para que "frenen la deriva"

El jefe de la oposición ha advertido a los barones y cargos socialistas que con la derogación de la sedición "no caben medias tintas" y están "obligados a dar un paso al frente", pero "no solo para hablar" sino que van a tener que "posicionarse y votar".

A su entender, "esto no es un asunto de Ferraz en el que no hay margen de maniobra" sino que los diputados de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares o Asturias y los de las demás autonomías participarán "directamente en esta decisión como representantes de sus comunidades y sus provincias" porque en este tema "o se está con el interés general de Sánchez o se está con los intereses generales de España".

Feijóo ha indicado que estos días están interpelando a los dirigentes socialistas "para que traten de frenar la deriva de su partido". "Yo también lo hecho y, en cierto modo lo lamento, porque no es ningún secreto que siento aprecio personal por muchos colegas socialistas. Han sido mis colegas durante años y tienen mi respeto", ha aseverado.

En su discurso, que ha sido interrumpido varias veces por los aplausos de los suyos, Feijóo ha dicho que "no es ninguna novedad que el independentismo quiera debilitar la nación" que son desde hace 500 años, pero ha subrayado que "lo novedoso" y "lamentable" es que esta idea "haya sido asumida" por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, ha señalado que ahora el "PSOE de Sánchez ya no es fiel a algunos de los valores constitucionales, ni siquiera fiel a sí mismo", pero ha dejado claro que el PP "no abandonará" los principios que siempre ha defendido y los seguirá defendiendo con todos aquellos que les quieran acompañar "en la serenidad, la moderación y en la centralidad".

Feijóo ha indicado que "no existen convicciones profundas detrás de esta metamorfosis socialista". "No es que haya mutado su ideario y se hayan reconvertido todos los simpatizantes de ese partido. Al revés, muchos me han trasladado en los últimos días, como antes por otras cosas y otras decisiones, su malestar, su estupefacción y su tristeza", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que esos cargos "saben que se acepta desproteger el Estado por una única razón: la necesidad imperiosa de que una persona se mantenga en el poder". "Es decir, todo se está haciendo por intereses particulares", ha enfatizado.

"Amagan" con "perdonar la malversación"

Feijóo ha asegurado que, el hecho de que "sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada" y añadido que también lo sería que "adapten a sus intereses el delito de malversación como está amagando".

A su entender, "eso ya sería el colmo" porque "no existe ningún principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un Código Penal a su medida y que encima cuenten para ello con la complicidad del presidente del Gobierno".

El líder del PP ha destacado que antes de la sedición "hubo otras cesiones" como los indultos o la "prohibición del CNI de investigar cualquier cosa que ocurra en el independentismo catalán". "Y después de la sedición es posible que vengan otras cosas como perdonar la malversación o legalizar el referéndum ilegal. Todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder", ha indicado.

Además, el jefe de la oposición ha destacado que los sediciosos "no ofrecen nada a cambio", "ni arrepentimiento ni compromiso de no volver a hacerlo" sino que se "jactan de haberlo logrado facilidades para lograr sus objetivos". De hecho, ha indicado que una de las consecuencias es que si vuelven a declarar la independencia, "penalmente esa declaración de independencia quedaría impune".

"Sánchez no tiene derecho a hacer lo que está haciendo", ha declarado, para advertir además de que la propuesta del Gobierno es tan "irresponsable políticamente y tan inconsistente jurídicamente" que puede provocar que a España se la condene en los tribunales europeos, en lugar de a los independentistas, y que quede impune otra declaración de independencia".

Moderación, serenidad y centralidad

Finalmente, ha asegurado que el PP trabajará "con la determinación que se fundamenta en la serenidad, en la moderación y en la centralidad que une a la inmensa mayoría de hombres y mujeres españoles".

"No estamos aquí para insultar a Sánchez, no estamos aquí para combatir el radicalismo con más radicalismo y para darle a España más histrionismo y más ocurrencias. Hemos venido a ganar y lo que hemos de hacer es prepararnos para conseguirlo", ha finalizado.