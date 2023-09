Feijóo calienta la calle contra Sánchez y la amnistía: "Es un fraude agravado y reiterado"

A la calle 48 horas antes de la investidura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó a calentar la calle ya contra Pedro Sánchez y una posible ley de amnistía, acusando al PSOE de no ser ya un partido de Estado y al líder socialista de cometer un "fraude agravado y reiterado".

Feijóo se pronunció de esta forma en el acto convocado por el PP en Madrid para protestar contra una posible ley de amnistía, que se celebró en la plaza de Felipe II. Según Génova 13, la afluencia estuvo en torno a las 45.000 personas.

El líder del PP, presionado por el ala dura del partido, convocó este acto sabiendo ya que su investidura no saldrá adelante en el Congreso y que le tocará el turno al presidente en funciones. "El Gobierno no quería que estuviésemos aquí, nos dijeron que estaríamos incitando a la rebelión. En el caso de que fuera así, que no lo es, no tendríamos problema, porque el golpismo tiene derecho al indulto y a la amnistía", ironizó durante su discurso.

Feijóo escogió finalmente para el acto la plaza de Felipe II, en una de las zonas más exclusivas de Madrid y tras descartar la primera opción de la plaza de España, mucho más difícil de llenar. Y entró arropado por los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. "Nosotros sí reconocemos a nuestros expresidentes", decía la voz en off.

El Feijóo más duro: "Falacias socialistas"

"No nos llamen a los españoles tontos porque no lo somos. No tragamos con eso. Lo que hacen sólo tiene un nombre: indignidad. Sólo tiene unos cómplices: el PSOE. Y sólo tiene un responsable: aquel que está en La Moncloa después de haber perdido las elecciones", clamó Feijóo. "Si en España hay bloqueo y elecciones, es por su responsabilidad", sostuvo ante el público.

Según Fejióo, "es falso que el independentismo tenga que ser decisivo". "Es una falacia socialista más", prosiguió el expresidente de la Xunta, que habló de "falta de integridad moral" si un Gobierno se cimenta en la amnistía.

Quiso hacer guiños a los partidos que están "dispuestos a unirse" para defender la "dignidad" de España: dando las gracias a los 33 diputados de Vox y a los dos diputados de Coalición Canaria y UPN. Algo que extendió a miembros de PSOE que "están defendiendo lo mismo que siempre". "Podrán ser expulsados y señalados por un PSOE que no es de Estado, pero serán señalados por la mayoría de españoles como hombres y mujeres de Estado", extendió.

"Chantaje inadmisible"

Feijóo se volcó en el lado más duro del PP para decir que recurrir a la diversidad es "un chantaje inadmisible" y defendiendo que su investidura, que no tiene los votos suficientes, es la de la "mayoría" de los españoles.

"Pasan los políticos. Allá Pedro Sánchez y cómo quiere ser recordado. Lo tengo muy claro. Me debo exclusivamente al conjunto de españoles. Pasaré o no por la Presidencia, ahora o pronto. Pero lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad", concluyó, para rematar con un "viva España".

Fue acto lleno de banderas de España y en el que el gran hit fueron los abucheos a Pedro Sánchez cuando aparecía en las pantallas. Una mañana de negocio también para los vendedores: a un euro la enseña nacional. Y con las pancartas con el nombre mal escrito: "Feijo, ¡fijo!".

Aznar vaticina un "ataque sin precedentes"

El expresidente Aznar era el otro gran esperado y lanzó ante los asistentes que se puede producir un "ataque sin precedentes" porque viene de un partido que tiene la obligación de defender la Constitución "y no lo hace". "Hubo indultos, derogaron la sedición. Todo lo que dijeron que rechazan lo harán", remarcó.

"Nadie podrá decir que no sabía lo que iba a ocurrir. Detrás de esto no hay acuerdo, sino cesiones a los golpistas", dijo, para advertir: "Lo volverán a hacer si les dejan". "No hay sinceridad, sino mentira. Han mentido a todos los españoles", apostilló Aznar, para cargar contra los socialistas: "Están dispuestos a todo". "La amnistía será la infamia", puso en alto.

Con una petición: "Unir la voz para que sigamos unidos. Viva la Constitución, y viva España". Dio paso entonces a su sucesor, Mariano Rajoy: "Estamos aquí porque nos preocupa lo que está pasando. Estamos aquí para defender la España democrática. Estamos aquí para decir que la ley debe cumplirse". Un mensaje contra las "minorías ventajistas": "Un chantaje de un prófugo". Esta frase fue jaleada con gritos de "Puigdemont, a prisión".

Rajoy autorreivindica su 155

"Pero es que la amnistía es también un fraude. Sobre todo para los que le votaron", trasladó Rajoy, que señaló que esta posible ley es "moralmente inaceptable". A su juicio, supondría decir que "los que defendimos la Constitución no teníamos razón". "Sería reconocer ante el mundo que conspirar y declarar una independencia ilegal es algo legítimo. Es la legalización de un golpe", reflexionó.

"Hablando con claridad: es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución y a la democracia", manifestó el expresidente que estuvo al frente del Gobierno durante la DUI. De hecho se arrogó que la situación en Cataluña se calmó gracias a la aplicación del artículo 155. También quiso mandar otro mensaje en clave interna: "Nunca te van a fallar los hombres y mujeres del PP".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hizo de telonero minutos antes: "No nos vamos a resignar. Ganaremos.. Estamos del lado de la razón, sentido común, la Constitución y la igualdad. Ganaremos". "Entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, España y los españoles", dijo.

Ayuso gana en aplausos

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ganó en aplausos en Felipe II y quiso hacer prender un nuevo lema: "De ninguna manera". Una expresión que hizo repetir a los asistente con cada una de sus preguntas retóricas.

"Alberto Núñez Feijóo va ser la voz de la dignidad este martes", proclamó Díaz Ayuso: "Si Sánchez se deja humillar, allá él. Pero nosotros, de ninguna manera".

"Esta locura pasará. Cuando pase, recordaremos que le dijimos a Sánchez y a sus socios que de ninguna manera", insistió, para terminar: "Viva Madrid, y viva España". Fue algo más de una hora de acto en el que sonó el himno de España, Bruce Springsteen, Gente de Zona y Aqua. Porque Barbie girl es irresistible hasta para el PP.