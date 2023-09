Feijóo detiene en seco la petición de miembros del PP y de la derecha mediática para hacer presidente a Sánchez

El PP no facilitará con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, detuvo en seco las peticiones que han comenzado a aparecer por parte de algunos miembros de su partido, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y a través de algunos medios del espacio de la derecha.

“Les advierto”, aseguró a los socialistas, “que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes, a nosotros, lo que ustedes se riegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. El cinismo, otro paso más del cinismo, ya no. Señorías, si es su voluntad seguir adelante en esta degradación moral y política, será su responsabilidad hoy, pero solo la suya”.

Feijóo concluyó que, con su derrota, sólo quedan dos opciones: “La primera es el gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral”. “De ahí los insultos y los silencios”, añadió en referencia a la decisión del presidente en funciones de no intervenir en el debate. “Amnistía, ¿sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Independencia sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?”.

“Suba usted ahora, suba usted aquí, no se esconde de nadie, suba aquí hoy, aquí y ahora, suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde llenos de tantos eufemismos”, añadió en referencia a la nota del PSOE y el PSC que el jueves negó cualquier recorrido a un referéndum de autodeterminación. “Tenga usted la valentía que no la tuvo el martes y tome la palabra. ¿Para qué? Para que nuestro país sepa qué piensa usted de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas de la Cámara”. Ahora toca conocer “si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles”, remarcó.

El candidato del PP, aprovechó su última oportunidad para volver a pedir a los diputados socialistas que traicionasen a su partido. “Señorías del Partido Socialista, yo le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas, que sean tránsfugas de sus votantes, que no sean tránsfugas de sus principios y que no sean tránsfugas de la transición española. No lo sean. No merece la pena serlo. No sean ustedes tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales. Apelar a la coherencia y apelar a la conciencia no es apelar al transfuguismo, sino a la integridad personal y política”, argumentó para pedirles la abstención.