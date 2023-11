Un Feijóo durísimo acusa a Sánchez de “fraude” y “corrupción” y anuncia una oposición sin tregua

No habrá tregua. La versión más dura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este miércoles en el debate de investidura de Pedro Sánchez que no reconoce la legitimidad de la reelección del presidente del Gobierno porque se fundamenta en un “fraude” y es producto de la “corrupción política”.

Un fraude porque, según Feijóo, el Congreso ya no representa el sentir de los ciudadanos españoles elegidos hace apenas cuatro meses. “Es falso que tenga una mayoría detrás. Por eso no permite que nos expresemos en unas nuevas elecciones con toda la información y por eso se agarran a la investidura como sea”, aseguró.Y corrupción porque, según el líder del PP, la mayoría que va a investir a Sánchez es producto de la compraventa de votos en el Congreso a cambio de dinero público.

Feijóo tuvo al fin la oportunidad que esperaba para debatir con Sánchez y que no pudo aprovechar durante su investidura fallida, hace ahora casi dos meses, porque entonces el PSOE prefirió que subiera al estrado el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente.

Es el primer intercambio de pareceres que ambos líderes mantienen desde el que mantuvieron ante las cámaras de televisión en la campaña electoral de las generales el pasado mes de julio. Y el tono no pudo ser más crispado.

"No a la amnistía"

Feijóo fue tajante: “No a la amnistía, no a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores, no a Bildu, no a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a una democracia recortada. No a la mentira, no a la desigualdad entre españoles, dicho de otro modo, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales”.

Un “delirio”

“Ha perdido el poco crédito que le quedaba. Y a la vista de lo que ha afirmado y dicho, hoy me atrevería a decir que ha caído el poco crédito que le quedaba. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio. Él ha perdido la razón, pero la mayoría de los españoles de toda condición no hemos perdido la razón. Si todo el Partido Socialista quiere dejar huérfana a esa mayoría es su decisión. Yo no lo haré. No abandonaré a la mayoría constitucional de nuestro país. Y por ella, jamás me callaré”, subrayó el líder del PP.

Sánchez “no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos”. “Nadie ha hecho más” ni había llegado tan lejos por la causa independentista que líder socialista, acusó. “Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder”.

"Debemos encender las alertas"

El líder del PP también ha echado en cara a Sánchez que no tiene límites políticos, legales, ni éticos, “porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficia”, ni políticos, “porque el fin justifica cualquier medio y socio”. “No hay ni tan siquiera límites legales, porque si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios”, subrayó.

Feijóo intentó ridiculizar las explicaciones de Sánchez sobre la ley de amnistía y repitió su intención de combatirla en Europa y en los tribunales, además de en la calle. Y reveló que el PP presentará lo que llamó una ley de lealtad constitucional en la que pretende descalificar la de amnistía.

Lo que viene, en todo caso, será peor, según el líder del PP. “Debemos encender todas las alertas democráticas porque del señor Sánchez se puede esperar cualquier cosa. No lo sabe ni él, será lo que le exijan”, remarcó.

Sánchez, a Feijóo: "Desfila junto a los franquistas de Vox"

En su réplica, Pedro Sánchez hizo un discurso contundente, pero en el que tiró también en momentos de ironía. Arrancó afeándole que hubiera tergiversado la cita de Antonio Machado. “El añadido que ha hecho fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano", le reprochó el presidente.

"Usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia, ¿no?", le trasladó.

El señor Feijóo habla de Machado sin creer en el, y así siempre mete la pata una tras otra vez. #Investidura pic.twitter.com/XIrMmdMC27 — Fran Guerrero (@Fran_Guerrero82) 15 de noviembre de 2023

El candidato socialista criticó la “ausencia de proyecto político” y le reprochó a los populares que siempre hablan de ilegitimidad cuando llega la izquierda al poder. “Si usted ha ganado las elecciones, ¿por qué tiene tantas ganas de repetir las elecciones?”, le preguntó directamente.

Para lanzar luego otra pregunta directa a los populares: ¿Quién del PP se vio con Junts? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para añadir: “No se rompe España, lo siento mucho. Ni España se hunde ni la Constitución se quiebra. Fíjese si es fuerte, que llevan cinco años incumpliéndola y la democracia sale adelante”.

“Ni moderado ni experto ni buen gestor”, le dijo Sánchez a Feijóo, para luego ironizar que el presidente del PP era el único español que había renunciado a ser presidente. “Nadie ha hecho más por Vox que usted”, añadió el candidato socialista, quien insistió: “Se está alejando de los principios democráticos y desfila al lado de los franquistas de Vox”.

“No es la amnistía, es su incapacidad para formar mayorías parlamentarias”, manifestó el socialista contra el popular.