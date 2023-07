Feijóo miente cuando dice que ha dado más alcaldías y diputaciones al PSOE que pactos ha firmado con Vox

En su afán por trasladar a la opinión pública la distancia que separa al PP de Vox y que desmienten los acuerdos que ha alcanzado con la extrema derecha en ayuntamientos y comunidades autónomas, Alberto Núñez Feijóo repite desde hace unos días que ha favorecido más veces al PSOE después de las elecciones del 28M que pactos ha suscrito con los de Santiago Abascal. “Yo le he dado más alcaldías y diputaciones al PSOE que he pactado con Vox; esos son los hechos”, repitió el lunes en dos entrevistas concedidas a un programa de Telecinco y al diario La Razón.

“Los hechos” a los que se refiere Feijóo no son ciertos. Los únicos cargos ejecutivos socialistas cuya elección ha favorecido el PP son los del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y de Vitoria, Maider Etxebarria. En un caso para que no fuese elegido el candidato de Junts y en el segundo para que no se hiciese con el bastón de mando el aspirante de EH Bildu. Tanto el uno como el otro encabezaban las listas más votadas. El otro que cita en sus declaraciones, el presidente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Eider Mendoza, es del PNV.

Por el contrario, el PP ha pactado con Vox al menos en unos 150 ayuntamientos y, hasta la fecha, en cuatro comunidades autónomas, en tres casos dándoles entrada en sus gobiernos (Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura) y en uno de ellos firmando un pacto de legislatura (Balears) que incluye cargos institucionales y la entrada en los gobiernos insulares. Está por ver todavía lo que pasa con dos comunidades en la que está negociando: Aragón y Murcia.

Para disimular esa realidad, con la que cree que el presidente del Gobierno trata de aventar “el miedo” entre los ciudadanos, Feijóo hace unas cuentas que no encajan: “Estamos en nueve comunidades autónomas [la cifra correcta es diez; se olvida de contar Balears]. De las nueve, en cinco el PP gobierna en solitario [en realidad son cuatro, Madrid, Galicia, Andalucía y La Rioja; el presidente se equivoca en sus cifras porque contabiliza Castilla y León como un gobierno en solitario, cuando en realidad se trata es una coalición con Vox], en dos gobierna con fuerzas distintas a Vox [se refiere a Canarias, donde pactó con Coalición Canaria, y a Cantabria, donde la abstención del PRC le dio un gobierno en minoría], en dos gobernaremos con Vox [Comunitat Valenciana y Extremadura] y en Aragón y en Murcia estamos en plena negociación”.

En su razonamiento, Feijóo acaba incluso culpando al PSOE de que Vox entre en gobiernos del PP: “Si el partido socialista tuviese algún interés en que Vox no estuviese en el gobierno [de ninguna comunidad autónoma] sería muy sencillo”, bastaría con que facilitase investiduras del PP en minoría. Lo que pretende Sánchez “no tiene un pase”. Lo que quiere es “gobernar perdiendo”, dice.