Feijóo pide un pacto de Estado en Defensa y dice que el PP no es el escollo para lograrlo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este miércoles por un pacto de Estado en Defensa y ha asegurado que el principal "escollo" para lograrlo es Pedro Sánchez y su Gobierno y no el Partido Popular. "El Partido Popular no es el escollo para un pacto de Estado de defensa en España. El escollo es su Gobierno. El escollo es usted, que no tiene una propuesta seria y no tiene presupuesto, no tiene mayoría", ha afirmado en el Congreso, según recoge EFE.

España necesita un pacto de Estado que refuerce sus capacidades en defensa pero no se puede firmar "con partidos que defienden salir de la OTAN" o "con un presidente que entrega el control de las fronteras de la nación", ha afirmado.

El líder del PP le ha advertido a Sánchez además que "si lo que pretende es que el Partido Popular sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen, olvídese". "Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero tiene claro que el PP debe decir que sí a todos. ¿Será una broma? Esto no funciona así. Esto no es el Partido Socialista que le aplaude a todos sin criterio. Yo no estoy a sus órdenes, yo estoy al servicio de mi país", ha reclamado.

En este sentido le ha pedido a Sánchez que el jefe de Estado Mayor de la Defensa y los responsables de los tres ejércitos se sienten "con el primer partido de España" para concretar "cuál es el contenido" de lo que España va a hacer y, asimismo, se someta a la Cámara antes de tomar cualquier decisión.

El líder popular ha hecho estas declaraciones en el Congreso después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya comparecido para explicar la posición de España en el nuevo contexto internacional e informar de los debates en Europa sobre la situación en Ucrania y la necesidad de aumentar el gasto en defensa.

Según Feijóo, "hace semanas" que esta comparecencia tenía que haberse producido, una intervención en la que Sánchez "no ha contado nada" y "no ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene", ha dicho. Tampoco "ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla", ni ha venido "en calidad de presidente del Gobierno porque no tiene un Gobierno que le respalde", ha insistido.

Sánchez debería haber informado a la Cámara de lo que ha hablado en el Consejo Europeo, de qué porcentaje del PIB se le está pidiendo a España invertir, de los plazos, de cuánto se va a gastar cada año y de dónde va a salir el dinero. "En España lo único que sabemos del gasto en defensa, mejor dicho, del gasto en rearme, es que usted le quiere cambiar el nombre", ha afirmado Feijóo, quien le ha cuestionado al presidente si está intentando "engañar a la Unión Europea y a la OTAN, insultar a los Estados Unidos y ayudar a Ucrania con abrazos".

En su intervención, Sánchez se ha comprometido a detallar a la cámara el camino de España para llegar al 2% del gasto del PIB en defensa, algo que prevé que podrá concretarse "en próximas semanas" cuando se ultimen los mecanismos de financiación europeos, y ha asegurado que llevará al Parlamento "todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podía ser de otra manera". Además, ha anunciado que el Ejecutivo pondrá en marcha antes del verano un plan nacional para el desarrollo de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española.