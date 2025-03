Sánchez anuncia un plan nacional de defensa antes del verano y defiende el Ejército europeo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin concretar cómo llegará España a la inversión en seguridad equivalente al 2% del PIB antes de 2029, pero promete que no tocará "ni un céntimo del gasto social o medioambiental". En su comparecencia en el Congreso, el socialista insistió en la idea de que no hay "que elegir entre la seguridad y el bienestar de la gente": "Vamos a invertir en seguridad y en bienestar, porque ambas son necesarias y complementarias. Si se hace bien, una mayor inversión en seguridad no merma nuestro modelo social, lo protege", argumentó Sánchez, que también reconoció que los españoles "no quieren alimentar una carrera armamentística" que conduzca a "nuevos conflictos".

Sánchez sí admitió que las negociaciones en Bruselas no están cerradas y que, por ese motivo, no puede dar detalles del desarrollo de las inversiones. “Unos hablan del 2% del PIB, otros del 3%, otros hablan del 5%, como Polonia. De momento puedo trasladarles que son especulaciones", dijo. Para el socialista, la clave" no es invertir más" sino "invertir mejor". Y ante las dudas de los grupos sobre si llevará este aumento del presupuesto de defensa a las Cortes Generales, subrayó: "Naturalmente, informaré a esta Cámara y a la ciudadanía de todo el proceso con absoluta transparencia. Llevaremos al Parlamento todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podría ser de otro modo".

El principal anuncio del presidente del Gobierno ha sido la puesta en marcha antes del verano de un plan de desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y defensa española. “Lo vamos a hacer mirando al Este, porque su seguridad también es la nuestra, pero también mirando al Sur, apostando por la innovación, la creación de nuevas empresas, la formación y la mejora de nuestro capital humano", señaló, sin dar más detalles. "El objetivo de este plan es que España contribuya y al mismo tiempo se beneficie de este estímulo tecnológico industrial para fortalecer el espacio europeo de la seguridad y la defensa, pero siendo fiel a nuestros principios", añadió.

En los últimos días Sánchez se ha afanado por desterrar el término "rearme" y presentar el gasto en defensa como una cuestión de seguridad, ya la sociedad española ha estado históricamente en contra de los conflictos bélicos y ha protagonizado masivas movilizaciones como las del ‘no a la guerra’ contra el Gobierno de José María Aznar por la invasión de Irak. Así, el presidente del Gobierno ha señalado que es necesaria "una respuesta conjunta, mutualizada y solidaria, que aglutine la fuerza de todos los Estados Miembros" por parte de la Unión Europea, como sucedió durante la crisis del coronavirus. En ese sentido, ha apoyado de manera clara la creación de un Ejército europeo, que ha definido como "unas fuerzas armadas comunitarias, integradas por 27 países" con "la misma bandera y los mismos intereses": "Solo así garantizaremos una paz duradera en nuestra región", afirmó.

Desde el inicio de su intervención, Sánchez dejó claro que la UE se enfrenta a una nueva crisis, como otras que ha superado, ante el "regreso de viejas pulsiones imperialistas, en este caso de Rusia y el giro copernicano en política militar y económica de EEUU". "Son dos cambios tectónicos que nos obligan a dar pasos al frente y ser valientes y culminar la integración europea en los planos de política exterior, en la de seguridad y defensa y en competitividad", dijo, al tiempo que pidió "superar el bloqueo de la melancolía" y adaptarse "a esta nueva situación": "Ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, infraestructuras o fronteras", lanzó.