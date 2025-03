Montero: "El PP se dedica al bulo y a la política que no es útil"

09:15 h

Nueva pregunta para María Jesús Montero. "¿Cree que nuestro país merece un Ministerio de Hacienda como el que usted dirige?", cuestiona Elías Bendodo del PP que comienza su intervención asegurando que la vicepresidenta primera "mintió" con Delcy Rodríguez, sobre la quita de deuda, la amnistía o sobre su jefe de Gabinete en el caso Koldo. El diputado conservador pregunta a la también ministra de Hacienda si conoce a Aldama.

Montero se ciñe a la pregunta registrada: "La formulación de esta pregunta es ofensiva. No ha repetido esta pregunta porque desprecia el trabajo de los funcionarios e intenta meterlo en el rifirrafe político. Lo que pregunta no tiene nada que ver". "¿De verdad el PP se va a poner en contra de condonar 83.000 millones de euros? No sé de que se ríen porque el tema es muy serio", concluye Montero.

"Tiene un problema. El problema no es ni el Ministerio de Hacienda ni los trabajadores, es la ministra", comienza Bendodo que prosigue hablando de Cataluña.

"Repito la pregunta que me formula. Ha querido desprestigiar al Ministerio de Hacienda para practicar la política de ruido, la confrontación y la falta de respuesta. No tienen proyecto de país", asegura Montero.