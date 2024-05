Feijóo se pone de perfil ante Palestina condicionado por el firme apoyo de Ayuso y Aznar a Netanyahu

El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del inminente reconocimiento de Palestina no ha gustado al principal partido de la oposición. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, acusó al socialista de no defender la paz ni el Estado Palestino. "Lo que apoya es la desaparición de Israel. Así que las lecciones de humanidad, si les parece, se las ahorran", afirmó durante su turno de réplica en el Congreso. "No lo hace por principios, lo hace por hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE", siguió, al tiempo que le pidió que no utilizase "este asunto a la ligera". A su juicio, lo "prioritario" ahora no es el reconocimiento de Palestina sino "entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada".

Lo cierto es que la decisión del Ejecutivo español, que tomarán también de manera simultánea los gobiernos de Noruega e Irlanda, incomoda a Feijóo por varios motivos. Por un lado, por el liderazgo ejercido por el líder socialista a nivel internacional en esta cuestión, lo que podría beneficiarle de cara a los próximos comicios europeos. En Génova lamentan que el presidente no descuelgue el teléfono para hablar con Feijóo para tratar de consensuar posturas comunes y que tampoco lo haya hecho, en este caso, el ministro de Exteriores.

El segundo motivo es más de fondo y radica en las diferentes opiniones que convergen en el seno de su propia organización, con la oposición manifiesta de figuras como el expresidente José María Aznar o la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso, pese a que la postura oficial pasa por la solución de los dos estados. Así lo manifestó Feijóo en el Congreso, incidiendo en que la postura de su formación pasa la misma que hace una década, cuando se aprobó la resolución en la Cámara, pero de manera "consensuada" con la Unión Europea.

"Lo que usted va a hacer probablemente perjudique al pueblo palestino y allá su responsabilidad", censuró Feijóo, que su día llegó a decir que debía realizarse con "suficiente masa crítica de más países con peso". "¿Qué es lo que va a reconocer usted? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Con qué régimen político? ¿Quién va a ser su interlocutor? ¿Hamás?, proseguía. Además, tampoco creen que beneficie que Israel haya llamado a consultas a su embajadora en España. "Vamos haciendo amigos por todas partes", ironizaban fuentes populares.

Aznar y Ayuso ven el reconocimiento de Palestina como un "premio" a Hamás

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside Aznar, busca influir en el PP con una línea dura que aspira a enderezar el rumbo del partido girando el timón a la derecha. Sus análisis son leídos con atención en Génova 13 y el expresidente del Gobierno también ha dejado bien clara su oposición a la creación del Estado palestino y su apoyo cerrado al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

"Los que defienden la creación de un Estado palestino, ¿a qué Estado se están refiriendo? Eso no existe", aseguró recientemente en unas jornadas de la fundación. Y agregó: "Reconocer lo que no existe es absurdo". En esa línea, hizo un llamamiento al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que termine su "operación" en Gaza ante el riesgo de un estallido en Oriente Medio y rechazó cualquier "negociación" con Palestina.

Aunque en Génova evitaron pronunciarse sobre las opiniones de Aznar y se remiten a las declaraciones de su líder para explicar su postura, uno de los vicesecretarios de Feijóo, Elías Bendodo, de ascendencia judía, aseguró que coincidía con las palabras expresadas por el expresidente del Gobierno. "Estoy mucho más cerca de la opinión del presidente Aznar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más cerca que, evidentemente, de la de Pedro Sánchez", afirmaba desde Málaga.

No es el único. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se ha mantenido en silencio sobre el conflicto diplomático con el presidente argentino Javier Milei, no tardó en criticar la decisión de Sánchez sobre Palestina que, a su juicio "tiene como único objetivo quitarle votos a Yolanda Díaz": "Deja a España al margen de la UE, la OTAN y los EEUU, que no quieren premiar a Hamás tras sus atentados y secuestros", manifestó en X. Desde su llegada a la Puerta del Sol, ha intentado estrechar lazos con la comunidad hebrea identificando a Israel como el "único estado judío" y defendido a Netanyahu, reivindicando su derecho a defenderse.

Este mismo lunes desde FAES aseguraban que "tachar a Israel de 'Estado genocida' es antisemitismo" y cargaba contra decisión del Gobierno español. "Mientras Israel se empeña en la guerra contra una poderosa organización terrorista que controla Gaza, hablar de un estado palestino es optar por una política declarativa, gestual y, a la postre, estéril", señalaban, insistiendo en que esa postura "impugna" a Israel y ayuda a Hamás.

Silencio en el PP por los asesinatos cometidos por Israel

En estos meses el silencio de Feijóo en torno a las atrocidades de Israel ha sido atronador. Ni cuando comenzó el conflicto ni ahora, cuando los civiles asesinados en Gaza se cuentan por decenas de miles y la planificada destrucción en la franja es una evidencia, el líder del PP ha reprochado a Israel sus métodos. Lo más cerca que estuvo de una condena fue cuando dijo: “Entre víctimas inocentes no se hacen distinciones de ninguna clase. Las hay en Gaza, por supuesto, y en Israel”. Pero nada más.

De hecho, ni si quiera citó al país hebreo después de que siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), del chef José Andrés, fueran asesinados tras un bombardeo del Ejército de Israel contra su vehículo en el centro de la Franja de Gaza. "Quiero mandarle todo mi cariño por la pérdida irreparable sufrida en su campamento de Gaza. WCK, como dice José, es una hermandad preparada para llevar alimento donde más se necesita, demostrando valentía y generosidad", escribía Feijóo en X.

En estos meses el PP ha censurado la posición de Sánchez, acusándolo incluso de estar "con el terrorismo" de Hamás. Para ello se han servido incluso de bulos y desinformación, como hizo la presidenta madrileña con los bebés decapitados supuestamente por la organización terrorista, una información que nunca se pudo verificar. "Cuarenta bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas", escribió. Un tuit que sigue publicado en su cuenta pese a que que varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, reconocieron la falsedad del ataque.