Feijóo reconoce que el PP le paga un sueldo además del que cobra como senador pero se niega a revelarlo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este lunes que su partido le paga mensualmente un sueldo por sus servicios al frente de la formación, pero se negó repetidamente a divulgar a cuánto asciende ese salario.

En una entrevista concedida al programa Hora 25 de la Cadena Ser, Feijóo intentó restarle importancia a este hecho diciendo que también hay dirigentes del PSOE que cobran sueldos del partido. Pero no es verdad: no hay ningún miembro de la dirección socialista con cargos públicos que cobre un salario del partido. No sólo eso: el PSOE sí ha hecho públicos los nombres de las personas que reciben un sueldo de la organización, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Lo que Feijóo tampoco ha aclarado es si el PP le paga también en especie el coste de la vivienda de alquiler que ocupa en Madrid, en uno de los barrios más caros de la capital, desde que se hizo con las riendas del partido, en abril de 2022. Un extremo sobre el que infoLibre le ha preguntado desde hace casi un año sin obtener nunca una respuesta.

Ese salario en especie, así como cualquier sueldo en dinero contante y sonante que el PP esté abonando a Feijóo desde que llegó a la Presidencia del PP, debería ser de dominio público si el Partido Popular cumpliese la Ley de Transparencia.

En la misma entrevista alegó como motivo para no divulgar ese sobresueldo que primero debe informar de él al Senado. En realidad lleva cobrándolo más de un año y sigue sin actualizar su declaración de rentas en la Cámara Alta.

Retribuciones anuales

La norma, en vigor desde 2013 (fue aprobada cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso), establece en su artículo 8.1.f que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

Es una información, según la misma ley, que no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Sin embargo, la información que el PP incluye en el epígrafe de “transparencia” de su página web es inexistente. En el apartado “organización y personas”, en el que más encajaría la información que la ley obliga a divulgar a los partidos, no hay nada. Apenas se puede encontrar un buscador que no funciona y un sorprendente enlace a las retribuciones de la Moncloa. Es decir: ni rastro del sueldo de Feijóo pero sí el salario público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Declaración en el Senado

No es su página web el único sitio en el que en el que Feijóo incumple su deber de transparencia. El otro es la declaración de intereses que está obligado a presentar y a actualizar periódicamernte en el Senado. Pero al llegar a la Cámara Alta, en del Parlamento de Galicia, se limitó a hacer constar datos de 2021, cuando su único salario era el que recibía como presidente de la Xunta, a pesar de que sí hizo constar que ya era el máximo responsable del PP en toda España.

Feijóo estaría obligado a actualizar esta información en estas fechas porque entre los datos que tiene que trasladar a la Cámara está su declaración de la renta de 2022, pero no tendrá que hacerlo. La disolución de las Cortes, decretada por el presidente Sánchez para adelantar las elecciones al 23 de julio, se lo ha evitado. Los españoles acudirán a votar en las generales sin saber cuál es el salario que el PP paga a Feijóo ni si se ha hecho cargo también del alquiler de su vivienda.

Cuando infoLibre trasladó la pregunta al PP, el equipo del presidente declinó responder. El líder de la oposición “seguirá publicando su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y parlamentario”, precisaron, dando a entender que actualizaría los datos en 2023, cosa que no ha hecho.

Feijóo sí tendrá que dar a conocer si ha cobrado un sueldo del PP y si le han pagado su vivienda en Madrid después de las elecciones, cuando se convierta en diputado en el Congreso.

Los antecedentes de Casado, Rajoy y Aznar

Pablo Casado cobraba oficialmente del partido 47.720 euros al año, según la declaración de rentas que presentó en el Congreso de los Diputados al comienzo de la legislatura, además de su sueldo como diputado (por encima de los 3.000 euros al mes como base). Que se sepa, su predecesor, Mariano Rajoy, fue con diferencia el presidente del PP que más dinero cobró del partido. La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio interesado, que cobró 200.628,66 en 2011 del Partido Popular, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 en 2009 y 185.794,00 en 2008, por citar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la oposición. A ese dinero hay que añadir el que cobró como diputado durante sus siete años como presidente del PP en la oposición entre 2004 y 2011.

José María Aznar, por su parte, ingresó durante los algo más de cinco años en los que ejerció como presidente del PP en la oposición (1989-1996) un total de 782.695,13 euros, según la contabilidad del PP. Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de representación a ingresos extraordinarios, pasando por un salario en especie para pagar su vivienda en Madrid.