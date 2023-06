El fiscal retira la acusación contra Adif y mantiene la petición de cuatro años para el maquinista de Angrois

"No infringió el deber que ostentaba por su estatus dentro de Adif" y "actuó de acuerdo con los procedimientos". Así defendió este martes el fiscal del accidente de Angrois, Mario Piñeiro, que el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, sea absuelto de toda responsabilidad en el siniestro que el 24 de julio de 2013 provocó 80 muertes y dejó 144 personas heridas.

Las conclusiones que el fiscal adelantó en la vista oral, y que deberá argumentar en detalle este miércoles, suponen corregir la petición inicial con la que llegó al juicio. La Fiscalía pedía al inicio del proceso cuatro años de cárcel y cuatro de inhabilitación para Cortabitarte por no habilitar medidas de seguridad en la curva de Angrois y la misma pena para el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, por no frenar a tiempo, en los dos casos por delitos de imprudencia grave profesional. Pero este martes el fiscal retiró su petición para el cargo de Adif y la mantuvo para el maquinista.

Según Mario Piñeiro, Cortabitarte no infringió ningún deber de su cargo. En su breve corrección de su petición inicial de penas, el fiscal dijo que la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente "fue diseñada y ejecutada de acuerdo con las normas técnicas que se exigen en cada subsistema" ferroviario. También dijo que "los riesgos se estimaron tolerables". Por el contrario, el fiscal mantuvo las mismas consideraciones sobre la culpabilidad del maquinista con las que llegó al juicio.

En su momento, el fiscal había atribuido imprudencia grave profesional al maquinista por desatender la conducción y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois cuando recibió una llamada del interventor del tren. Y al cargo de Adif porque “tenía el deber de gestionar y mitigar los riesgos por exceso de velocidad no cubiertos por el propio sistema de protección de la línea y del tren” en un punto que era “altamente vulnerable” por un posible error humano. Esas conclusiones son las que cambió este martes para exculpar el cargo de Adif.

Junto al fiscal, también concretaron o corrigieron sus peticiones de penas el resto de partes, que en las próximas jornadas deberán argumentar más en profundidad. La representación de la plataforma de víctimas, la más activa en la investigación de las causas del accidente, formuló en su momento un escrito de acusación similar al del fiscal, pidiendo cuatro años de prisión y cuatro de inhabilitación para cada acusado. Pero tras las declaraciones de los dos, la asamblea de la plataforma decidió hacer público que ven más responsable al cargo de Adif que al maquinista. Finalmente, este martes su abogado mantuvo la petición para el maquinista y elevó a seis años la petición de inhabilitación para Cortabitarte manteniéndole la petición de cuatro años de cárcel. Las víctimas también destacaron, y deberán argumentar con más profundidad este miércoles, las diversas normativas europeas que a su parecer sí incumplió Cortabitarte y que sustentarían su condena.

En cuanto a las defensas de los acusados, tanto la de Cortabitarte como la del maquinista pidieron la libre absolución de ambos, en el caso del primero sin ningún matiz pero sí en el caso del maquinista. Su abogado pidió que "subsidiariamente para el hipotético supuesto" de que la jueza lo considere culpable lo sea solo por "imprudencia leve" y no grave, lo que supondría una falta leve penada en mucho menor medida. También pidió que se tuvieran en cuenta y dio por probadas cuatro atenuantes: reparación del daño, confesión y colaboración con la justicia, y dilaciones indebidas del proceso, junto con una cuarta contemplada en el Código Penal que engloba de manera genérica las tres anteriores.

Durante el juicio, la defensa del maquinista hizo ver que su cliente tenía el deber de atender la llamada que le hizo el interventor del tren y que lo despistó impidiéndole frenar a tiempo antes de la curva de Angrois. También que no tenía a su disposición las medidas de seguridad con las que había debido contar cualquier trabajador. Por su parte, el cargo de Adif, acusado de no habilitar esas medidas, desvió responsabilidades hacia otros departamentos mientras que la empresa pública, defendida por la Abogacía del Estado, se empeñó en que no era obligatorio el análisis de riesgos que se echó en falta sobre Angrois y que detectaría el peligro que allí había.

En la sesión de este martes, además de concretar sus peticiones de condena para cada acusado, las partes también solicitaron que se tuvieran en cuenta nuevos documentos, que se hiciera hincapié en documentos ya recibidos o que se anularan otros. En particular, representantes de las asociaciones de víctimas destacaron la importancia del peritaje que el cargo de Adif, Cortabitarte, realizó antes del accidente de Angrois sobre el siniestro del Metro de Valencia de 2006, del que dijo que se evitaría con una simple baliza de frenado automático colocada en las vías que no existía en el caso de Santiago siete años más tarde. Un hecho que para esas partes acredita que Cortabitarte debía ser conocedor del riesgo que suponía un exceso de velocidad en la curva de Angrois.

Por su parte, la Abogacía del Estado, en defensa de Adif, también pidió que se proyectara un vídeo elaborado bajo encargo suyo con una recreación del accidente, con imágenes de una circulación posterior de otro tren pero con sonido grabado en el interior del Alvia siniestrado el día de accidente.

Esta fase final del juicio se dilatará, según las previsiones de la jueza, hasta después del décimo aniversario del accidente, el próximo 24 de julio. Cuatro días antes, el 20 de julio, será el momento de la intervención final de Adif y Renfe, y dos días después, el 26, de sus respectivas aseguradoras, para finalizar el 27 de julio con los abogados de los dos acusados y sus argumentaciones en profundidad de sus visiones del juicio.

Después será la jueza, Elena Fernández Currás, quien decida si hay dos condenados, uno o ninguno. Porque también es posible que el juicio finalice sin ningún condenado. De hecho, durante las sesiones la jueza hizo ver en varias ocasiones las limitaciones a las que se enfrenta la justicia penal.

