El equipo de Ayuso niega que haya llamado "hijo de puta" a Sánchez: "Dijo 'me gusta la fruta'"

Durante la intervención del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la primera sesión de investidura, las cámaras han captado a la Isabel Díaz Ayuso presuntamente llamándole “hijo de puta”. Desde el gabinete de la presidenta lo niegan y aseguran a infoLibre que su respuesta ha sido “Me gusta la fruta”.

En el vídeo, que no cuenta con sonido, se ve a la líder de los populares en Madrid mover los labios y parece entenderse que está profiriendo ese insulto hacia el Presidente, que en ese momento la había interpelado al hablar de corrupción.

“Es bastante atrevido hablar de corrupción por parte del PP. Su antecesor apuntó a un posible caso de corrupción relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su respuesta fue evacuar al señor Casado y echar tierra encima de ese caso”, denunciada Sánchez en su discurso, en referencia a las guerras internas que acabaron la dimisión de Pablo Casado, tras acusar a Ayuso de haber facilitado negocios con la Comunidad de Madrid a su hermano.

Fuentes del entorno de la presidenta han admitido a otros medios de comunicación que Ayuso ha llamado "hijo de puta" al presidente: "Es lo mínimo que se merece". Critican que la acusación de corrupción a la presidenta madrileña es una "ignominia y una cobardía" y aseguran, además, que la presidenta responderá a Sánchez el jueves.

El Partido Popular defiende las palabras de Ayuso y la respuesta de su gabinete. Alfonso Serrano, secretario general de la formación en Madrid, ha compartido un post en el que se lee "me gusta la fruta", a lo que ha añadido: "Tal cual. Doy fe. Yo estaba allí". Desde la cuenta oficial del PP regional han hecho lo mismo.

Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid ha condenado el insulto de la presidenta, que califica de falta de respeto, y asegura que pretende "marcar el paso a Feijóo" incluso cuando "no es su día". "Pues le digo a Ayuso que te puede no gustar que el presidente suba el salario mínimo, o que ponga el transporte gratuito a niños y jóvenes; o puede que no te guste que Pablo Casado denunciara los negocios de tu hermano. Pero la falta de educación y respeto mínimo no tiene cabida en la casa de la soberanía popular. Le pido a Ayuso que baje y pida disculpas al presidente del Gobierno ahora mismo".

Esto no puede ser real jajaja. Ayuso llama “Hijo de puta” a Sánchez y su gabinete responde que ha dicho “Me gusta la fruta”, la típica frase que dices en una investidura. pic.twitter.com/rqtuopBpoo — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 15, 2023