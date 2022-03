Gamarra se estrena como líder provisional prometiendo el apoyo del PP al envío de tropas a Ucrania si la OTAN lo solicita

El PP quiere más. Cuca Gamarra, la portavoz del partido que todavía preside Pablo Casado —ausente del pleno—, comprometió este miércoles en el Congreso el respaldo de su partido al envío de tropas españolas a la guerra en Ucrania si así lo solicita la OTAN. Y pidió un incremento inmediato del gasto militar en España hasta el 2% del PIB.

Cuca Gamarra no era la portavoz que Casado eligió para su ser la voz del PP en el Congreso durante la legislatura, pero sí la solución que encontró cuando Cayetana Álvarez de Toledo se volvió incómoda para su liderazgo. Ahora, convertida provisionalmente en la voz de todo el partido por obra y gracia de la operación puesta en marcha por los barones para sustituirle por Alberto Núñez Feijóo, asumió el liderazgo de la oposición en el debate de la Cámara Baja en torno a la invasión rusa de Ucrania y el papel de España en el conflicto.

En su intervención, Gamarra consideró la invasión rusa una “lección para quienes creen que se pueden contraponer” los presupuestos de defensa a los de la sanidad o a los de servicios sociales, en alusión a Unidas Podemos, a quienes acusó también de estar en contra del envío de armas a Ucrania.

“No hay nada más provocador que la debilidad y el pacifismo estéril de algunos: la paz se defiende mejor dentro de la OTAN“, proclamó.

El PP quiere, o al menos eso es lo que quiere Gamarra, a falta de un líder definitivo en el partido, “revisar y reforzar todas nuestras capacidades militares. La defensa no es un gasto, es una inversión en seguridad y democracia”. Y reafirma su voluntad de apoyar al Gobierno, pese a haber situado a España a la cola en el compromiso de la Unión Europea con Ucrania. “Está condicionado por su alianza con Podemos”, recriminó.

“Apoyamos su rectificación y le pedimos que lo haga con determinación. No tenga miedo: si sus aliados de coalición le fallan no se preocupe, recorreremos juntos este camino. Pero usted no falle ni Ucrania ni a España”.

No obstante, Gamarra insistió en la necesidad de que el Gobierno mantenga “canales abiertos” con el PP no sólo para transmitirle “información de forma permanente” sino para “buscar corresponsabilidad. Estamos dispuestos a ello, esperamos que se ponga en marcha de inmediato, pero no ha ocurrido hasta ahora”, se quejó.