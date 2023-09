"Un genio de la radio": el mundo del periodismo, el deporte y la política despide a Pepe Domingo Castaño

El mundo de la comunicación, del deporte y de la política se despide este domingo de Pepe Domingo Castaño, una de las voces más reconocibles de la radio española, quien ha fallecido en Madrid a los 80 años, informa Europa Press.

"El día que jamás queríamos que llegase ha llegado", ha tuiteado el programa Tiempo de juego de la Cadena Cope, donde trabajaba el periodista. "No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo. La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos", ha escrito.

"Se ha ido un genio de la radio, se ha ido el maestro de la comunicación, se ha ido el padre de la redacción de COPE", ha escrito en su perfil de la red social X el periodista y narrador Manolo Lama, quien compartía espacio de la Cadena Cope, junto con su director, Paco González. El presentador Juanma Castaño, de El Partidazo de Cope, ha subrayado que el presentador se encontraba "en un momento feliz de la vida".

El programa Carrusel deportivo, de Cadena Ser, en el que Castaño participó durante varios años, también ha despedido al periodista y ha mandado su "más profundo y sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del mismo.

"Un gran pedazo de historia de la radio se fue esta madrugada. Leyenda para siempre", ha expresado por su parte el periodista deportivo Julio Maldonado sobre Castaño, con quien tuvo "el privilegio" de trabajar.

Desde la radio musical, el locutor Tony Aguilar se ha referido al gallego como un "maestro y leyenda", y ha destacado su labor como presentador de programas musicales o su faceta de cantante.

El mundo del deporte también ha llorado la muerte del presentador. "Hoy se ha apagado una de las grandes voces de la radio deportiva", ha subrayado el Consejo Superior de Deportes (CSD) en un mensaje en su perfil de X.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha recordado a Castaño por su "pasión y vitalidad". "Pepe era la radio, era parte de nuestro fútbol (...). Su voz se coló en nuestras vidas para siempre", ha apuntado.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también ha lamentado la macha de Castaño, "parte de la historia de la radio y del fútbol". "Las noches de transistores son hoy mucho más tristes", ha expresado, por su parte, la Liga Endesa, al tiempo que el Real Madrid Club de Fútbol ha recordado a Castaño como una "leyenda de la comunicación y el periodismo deportivo".

Los jugadores Sergio Ramos e Iker Casillas, entre otros, han dicho también adiós a "una de las grandes voces de la radio y del fútbol", "un gran profesional" al que se han referido como "genio entre genios".

"Sin duda uno de los días más triste para el periodismo y el deporte español", ha expresado, por su parte, la nadadora y campeona olímpica Mireia Belmonte.

Asimismo, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso ha afirmado sentirse orgulloso por haber conocido al presentador y le ha dado las gracias. "Nunca más será lo mismo", ha lamentado, mientras el tenista Rafa Nadal ha asegurado que este domingo es un "día triste" para la gente que ama el deporte: "Se nos fue un referente de la radio deportiva española", ha agregado.

"Un vacío en el mundo deportivo"

Varios políticos se han unido también a los mensajes en recuerdo de Castaño, entre ellos el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien, en un mensaje en la red social X, ha subrayado que el presentador "cambió la forma de ver la televisión y escuchar la radio". "Su optimismo, su cercanía y su simpatía acompañaron durante a los a millones de españoles y españolas. Gracias. Descansa en paz", ha añadido el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado la figura del presentador gallego como un "referente" que ha "alegrado la vida a todos". "Ilustre padronés, como Cela y Rosalía, era querido y respetado por sus compañeros. Descansa en paz, amigo Pepe", ha manifestado.

"No se podía ser mejor persona. Qué silencio deja", ha señalado por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras el de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha resaltado la "voz inconfundible e inolvidable" del comunicador, una persona "ingeniosa, apasionada del deporte y de la música".

Los presidentes de la Comunidad Valencia y de la Región de Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, respectivamente, también han lamentado la "triste pérdida" de la "leyenda y genio de la radio". "Su voz única y su pasión por el fútbol dejarán un vacío en el mundo deportivo, la radio ya no volverá a sonar igual", ha escrito Mazón.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha lamentado el fallecimiento de Pepe Domingo Castaño a quien ha definido como un "buen amigo". "Un profesional de la comunicación como pocos, un hombre que vivía y sentía la radio. Y un buen amigo. La alegría que transmitía nos quedará siempre. Así te recordaré. Todo mi cariño para su familia", ha trasladado el regidor en sus redes sociales con una imagen en la que están juntos.

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, por su parte, ha aseverado que el presentador "acompañó y animó durante décadas" a través de la radio y la televisión, "siempre buscando innovar y salir adelante".

Personalidades de la cultura también han publicado mensajes de despedidas a Castaño, entre ellas el cantante Julio Iglesias, quien se ha dirigido a su "querídisimo Pepe" asegurando que nunca podrá olvidarlo. "Te has ido sin un adiós de despedida que ha dejado mi alma en vilo (...). Querídisimo amigo, nos volveremos a ver en la eternidad", ha subrayado.

Amigos y compañeros de profesión dan su último adiós en el Tanatorio de Pozuelo

Amigos y compañeros de profesión de Pepe Domingo Castaño han expresado su sentir por el fallecimiento del periodista este domingo a los 80 años y han querido darle el último adiós a un profesional que ha sido "historia de la radio". Hasta el Tanatorio de Pozuelo, donde se ha habilitado la capilla ardiente a las 16.00 horas de este domingo, se han ido acercando a lo largo del día multitud de caras conocidas del mundo de la política y de la comunicación para despedir al presentador.

Así, el periodista deportivo Iñaki Cano ha recordado visiblemente emocionado a Castaño como un gran amigo con el que quedaba "todos los domingos del año a cenar". "Esto es un palo muy gordo", ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada al tanatorio. "Muy buena gente, muy generoso y muy humilde", ha subrayado.

También el periodista Carlos Herrera, que "ha crecido al lado de Pepe", ha dicho que la noticia ha supuesto un "mazazo" a todos los amigos. "A Pepe no le tocaba morirse", ha lanzado Herrera también a las puertas del tanatorio. "Cuando se muere un amigo tan próximo, tan querido, casi tan familiar es como si rompieran un esqueje de tu vida", ha lamentado.

En los mismos términos se ha expresado su también amigo y compañero Ángel Expósito que ha dicho estar "flipando" con la noticia del fallecimiento de Pepe Domingo a quien ha definido como "historia de la radio y de la comunicación". "Ahora poner el partidazo y no oírle va a ser una faena", ha señalado.

Por otro lado, el comunicador José Ribagorda ha lamentado la pérdida del locutor asegurando el "desgarro interior" que tiene tras su deceso. "Nos ha hecho tan felices a todos. Pensar en él es una invitación a la vida, a vivir", ha dicho.

También ha querido recordar a Castaño el humorista Tony Antonio que se ha despedido de él asegurando que era un "rey y un mito". "Lo seguirá siendo siempre", ha añadido. El presentador de televisión Ramón García también se ha acercado al tanatorio para darle el último adiós a una persona "que era un encanto, con una creatividad maravillosa" y que creó un "género de la publicidad".

En el ámbito político se han acercado también a despedirse del periodista la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha recordado a Pepe Domingo como una "grandísima persona", "muy libre y muy bravo". "Era una persona que me representa mucho", ha añadido, y que le apoyó "muchísimo los últimos años", ha destacado.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha señalado de Pepe Domingo que "era un gran periodista y un gran comunicador". "Pero yo estoy aquí porque era amigo mío", ha recalcado.