El Gobierno acelera los acuerdos con Junts y ERC que apuntalan la estabilidad de la legislatura

“Junts y ERC dan señales de que la rueda tira. Carles Puigdemont no quiere ir a elecciones. Y creo que va a haber Presupuestos. Podemos llegar a 2027 seguro”. Esta reflexión la hace un miembro del Gobierno con hilo directo con los grupos catalanes en unas horas en las que se encadenan noticias de entendimiento como el acuerdo sobre la condonación de la deuda y la retirada de la proposición no de ley de los posconvergentes que pedía a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza en el Congreso.

La relación entre el Gobierno de coalición y los grupos soberanistas catalanes ha vuelto a encauzarse en los últimos días. Todo ello en un contexto en el que el Ejecutivo y la Generalitat han llegado a nuevos acuerdos en el seno de la Comisión Bilateral y con la intención de que se apruebe este martes por parte del Consejo de Ministros la adhesión de España a un convenio que permitirá a los tribunales de mayor rango pedir opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (una reclamación puesta encima de la mesa por parte de Junts).

Los vientos vuelven a soplar a favor del diálogo y el entendimiento esencial para la coalición. En el Palacio de La Moncloa hay satisfacción, como señalan fuentes gubernamentales, por la decisión de Junts de retirar su proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, aunque el texto había quedado bastante descafeinado en virtud del acuerdo alcanzado para la aprobación del decreto ómnibus.

"Seguimos adelante"

“Esto corrobora que el Gobierno dialoga y cumple con sus acuerdos”, indican en el núcleo duro del presidente, donde se insiste en que la relación con Junts es “de normalidad, siempre atendiendo a la dificultad de un Parlamento fragmentado, que es el que votaron los ciudadanos y que requiere de mucho diálogo y pactos constantes”. Según La Moncloa, se “refuerza la idea de que hay legislatura para rato”. Fuentes de la sala de máquinas de Ferraz también reflexionan en este sentido: “Seguimos adelante con diálogo”.

Junts retiró este lunes la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza tras un acuerdo “por unanimidad” de la dirección. Después de presionar al PSOE desde diciembre con este texto, el partido soberanista dio este paso apenas un día antes de que se fuera a debatir en la Cámara Baja y a dos de que se produjera la votación final (que podía dejar la imagen de victoria por parte del PP, Vox y Junts). Según explicó el secretario general de la formación, Jordi Turull, se hace caso a la petición del verificador internacional, Francisco Galindo Vélez, y con la idea de ganar tiempo para “materializar” acuerdos pendientes aunque la relación siga “deteriorada”.

En la mesa está especialmente ahora el traspaso en materia de migración a la Generalitat. En el Ejecutivo no dan pistas sobre cómo se pueden desencallar los escollos, especialmente en temas de control de fronteras, gestión de expulsiones y expedición de los NIE como presiona Junts. No obstante, fuentes del Gobierno señalan que las conversaciones “avanzan bien”. Los de Carles Puigdemont repiten que no irán a una negociación de los presupuestos hasta que no resuelvan esta negociación.

El acuerdo para condonar la deuda autonómica

Las carpetas catalanas, como suelen denominar los políticos a los distintos asuntos a negociar, se mueven en diferentes pistas, pues hay asuntos que se negocian entre ERC y el Gobierno y otros con Junts, pero también entre las administraciones central y la catalana pilotada por Salvador Illa. Este lunes Esquerra Republicana sacó especialmente pecho por el acuerdo respecto a la condonación de la deuda, que fue una condición para la investidura de Pedro Sánchez y que será examinado por las comunidades autónomas en la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el caso de Cataluña, la condonación ascenderá al 22% de la deuda adquirida con el Fondo de Liquidez Autonómicas (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros. Pero esta medida es aplicable al resto de comunidades enmarcadas en el régimen común, con la previsión del Estado de asumir hasta 83.252 millones de euros (se contempla también para deuda regional con terceros).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que las comunidades populares votarán en contra de esta medida en el Consejo. En cambio, desde el Ejecutivo defienden que “todas las autonomías ganan”, ya que podrán corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas durante la crisis financiera. “Se trata de un paso más en el fortalecimiento del Estado de las autonomías, que busca que los territorios liberen recursos destinados hasta ahora al pago de deuda para dedicarlos a servicios públicos, beneficiando a los ciudadanos”, argumentan fuentes gubernamentales, que remarcan que se han establecido criterios “técnicos, transparentes e iguales para todos”. La comunidad más beneficiada es Andalucía (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104 millones), Comunidad Valenciana (11.210 millones de euros) y Madrid (8.644 millones de euros).

Se reactivan las comisiones entre el Gobierno y la Generalitat

Este lunes también se dio un paso muy importante en el Palau de la Generalitat, donde se reunieron la Comisión Bilateral y la Mixta de Transferencia (la primera no lo hacía desde hace dos años y la segunda llevaba 14 en barbecho). Los equipos del Ejecutivo central y del Govern, capitaneados por Ángel Víctor Torres y Albert Dalmau, cerraron más de veinte acuerdos como la ampliación de la plantilla de los Mossos hasta 25.000 efectivos, un plan de choque para actualizar el número de juzgados (se incorporarán más de 60) y la creación del Consorcio de Inversiones. Asimismo, se materializó el traspaso a la Generalitat de la gestión de becas y ayudas al estudio (por lo que el Govern recibirá 2,1 millones de euros al año).

Dentro de la coalición, Sumar apremia al PSOE a acelerar las negociaciones internas para cerrar el proyecto de presupuestos generales del Estado. Según indicó el titular de Cultura, Ernest Urtasun, hay "condiciones políticas" para sacar adelante las cuentas públicas. En esa parte del Gobierno se muestran "optimistas" en lograr el apoyo de los socios, a la vez que fijan como prioridades la agenda social, la la fiscalidad justa y afrontar la emergencia climática.