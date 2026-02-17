El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030

El Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE), que será también complementaria con la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y exclusión social.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este texto persigue garantizar el acceso universal asequible y sostenible a la energía como un derecho básico además de condición necesaria para una vida digna, ha agregado.

La ENPE 2026-2030 se plantea como un instrumento integral para reducir la vulnerabilidad energética y garantizar el acceso equitativo a la energía en condiciones de asequibilidad, seguridad y sostenibilidad, priorizando y concretando la actuación sobre aquellos pilares identificados como críticos.

El pasado año se dio comienzo al proceso participativo para la redacción de esta estrategia nacional con una consulta pública y un proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial.

La vocación para este nuevo periodo, 2026 a 2030, es realizar una transición desde un apoyo de carácter coyuntural a medidas estructurales que ayudan a los consumidores vulnerables.

Entre los objetivos estratégicos figura promover la implementación de medidas estructurales orientadas a reducir la pobreza energética, garantizar la efectiva protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad energética o un conocimiento adecuado que permita a las Administraciones Públicas y conjunto de agentes, en sus distintos ámbitos competenciales, caracterizar y abordar eficazmente la pobreza energética.