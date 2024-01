El Gobierno concede el permiso de residencia a la activista Aminetu Haidar tras habérselo denegado

El Gobierno ha concedido finalmente permiso de residencia a la activista saharaui Aminetu Haidar si bien se trata de una autorización distinta de la que mantenía desde 2007 y tendrá que solicitar uno nuevo antes de que acabe este mismo mes, según ha explicado a Europa Press su abogada, Fatma Elghalia Abbad.

Haidar fue notificada el pasado diciembre de que no se le renovaría el permiso de residencia que tenía por circunstancias excepcionales debido a razones humanitarias para que pudiera recibir tratamiento médico en España, bajo el argumento de que la prórroga no se había presentado en tiempo y forma.

La activista presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión y ante su intención de viajar a El Aaiún para poder visitar a un tío que se encontraba gravemente enfermo —y que finalmente ha fallecido— solicitó que se le brindara una autorización de regreso a España, que también le fue denegada por la Oficina de Extranjería en hasta dos ocasiones.

Pese a esta circunstancia, Haidar salió el viernes con destino a la antigua colonia española sin saber cómo podría regresar. Sin embargo, horas más tarde su abogada recibió primero la autorización de regreso y poco después el permiso de residencia. "El Gobierno español se dio cuenta que se ha equivocado y al último momento ha rectificado su error", se ha felicitado Haidar de la decisión, en declaraciones a Europa Press desde El Aaiún. "Espero que lo haga con el resto del los saharauis y sobre todo los activistas de Derechos Humanos a los que no les concede visados", ha añadido.

La activista había denunciado inicialmente que tras el rechazo a renovar su permiso de residencia había una "decisión política" y había considerado que el Gobierno estaba actuando por orden de Marruecos, dada la buena sintonía actual entre los dos países tras el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

Permiso por circunstancias especiales

Según ha explicado la letrada, a Haidar se le ha otorgado un permiso de residencia por circunstancias especiales y que concede la Secretaría de Estado de Migraciones "cuando hay una situación especial" como la de la activista saharaui.

Normalmente se trata de una autorización por un año pero en su caso se ha concedido por dos ya que, a petición de la propia Haidar, se ha solicitado que tenga efectos retroactivos y por tanto abarca desde el día que esta solicitó en 2022 la renovación de su permiso. Por ello, según ha puntualizado Elghalia, "caduca el 29 de enero".

Así pues, aunque asegura que están "satisfechas", lamenta que "no es más que un parche puesto que el permiso caduca en breve" y no prevé la posibilidad de prórroga, aunque sí "cabe modificación" por un permiso de residencia no lucrativa o un permiso de residencia para trabajar.

En el caso de Haidar, su abogada quiere solicitar un permiso de larga duración puesto que dado que la activista no ha perdido su permanencia desde 2007 "cumple con los requisitos" para poder solicitar por ejemplo un permiso de cinco años.

Además, Elghalia recuerda que aún sigue pendiente de resolución el recurso contencioso administrativo contra la denegación de su permiso de residencia previo, un hecho que califica de "error garrafal puesto que se cumplían todos los requisitos". Entretanto, Haidar tiene autorización para regresar a España en un plazo de 90 días.