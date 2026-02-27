El Gobierno declara Lugar de Memoria un antiguo campo de trabajos forzosos para homosexuales en Canarias

El Gobierno ha decidido homenajear la lucha del colectivo LGTBIQ+ durante la dictadura. Para ello, este viernes 27 de febrero, la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, será declarada Lugar de Memoria Democrática, convirtiéndose así en el primer emplazamiento en recibir esta distinción en Canarias. Este espacio, un campo de trabajos forzosos para homosexuales, simboliza la represión institucional contra el colectivo LGTBIQ+ que se produjo en la zona durante el franquismo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha organizado, en el marco de la declaración, un acto en el que participará el propio ministro Ángel Víctor Torres que ha asegurado que este reconocimiento sirve "para responder a la dignidad del colectivo LGTBI+" y homenajear a los alrededor de 100 reclusos que vivieron en condiciones infrahumanas en este lugar.

El evento comenzará a las 11:00 horas (12:00, hora peninsular) en el propio enclave de la Colonia y se podrá seguir en directo a través de La 2 y del canal 24 horas de RTVE. Lo presentarán los periodistas Luis Guilera y Fátima Hernández y, además de la presencia del ministro Torres, contará con una mesa de debate y la entrega de diez declaraciones de Reconocimiento y Reparación a víctimas y personas destacadas del movimiento LGTBIQ+. Sumado a esto, habrá actuaciones musicales de Julia Rodríguez y Pasión Vega.

El ministro Torres, que fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, tiene una implicación especial en esta declaración, no solo porque se trata de una medida que ha impulsado su departamento sino porque se trata del primer espacio que recibe en las islas el reconocimiento como Lugar de Memoria. Por ello, Torres celebra este reconocimiento y defiende que la represión contra los que se declaran homosexuales “nunca más se vuelva a repetir”.

En este contexto, además, el ministro ha recordado también la reciente decisión del Consejo de Ministros de elevar al Tribunal Constitucional la ley de la Comunitat Valenciana contra los derechos de las personas trans. El paso de recurrir al máximo tribunal de garantías ha sido una medida impulsada por el ministerio que encabeza Torres junto al de Igualdad: "Lo hicimos también con respecto a la Comunidad de Madrid, y lo vamos a hacer con respecto a cualquier comunidad que apruebe leyes de involución", ha subrayado el ministro.

Tefía como Lugar de Memoria

En la árida llanura majorera, lejos de los focos y del escrutinio público, funcionó entre 1954 y 1966 la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, un espacio que simboliza la represión institucional contra los homosexuales durante el franquismo. Amparada en la Ley de Vagos y Maleantes, que fue reformada en 1954 para incluir expresamente a las personas homosexuales, la colonia operó como un campo de trabajos forzosos donde decenas de hombres fueron internados sin garantías judiciales efectivas, sometidos a castigos físicos, humillaciones y a un régimen de disciplina extrema bajo la coartada de la "rehabilitación moral".

Tefía fue un dispositivo de escarmiento y estigmatización social. En condiciones de aislamiento, pobreza material y violencia cotidiana, el franquismo convirtió la orientación sexual en delito y enfermedad, legitimando una política de exclusión que marcó de por vida a sus víctimas. Hoy, la memoria de Tefía forma parte de la reparación democrática pendiente: recordar lo ocurrido como ejercicio histórico y como exigencia ética frente a la persecución institucionalizada que sufrieron quienes simplemente desafiaban la norma sexual impuesta por la dictadura.