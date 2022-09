El ala socialista del Gobierno se queda sin apoyos ante el posible indulto a Griñán

Lo "peor" para para el Gobierno, para el PSOE y sobre todo para el propio José Antonio Griñán es que el posible indulto al expresidente andaluz, condenado a seis años de prisión por malversación en el caso de los ERE, se convierta en un "asunto político". Es el análisis de un conocedor de la estrategia socialista ante la petición de indulto realizada por la familia de Griñán, que explica que tanto el Ejecutivo como el PSOE van a presentar la posible medida de gracia como una cuestión personal, no política. "Precisamente lo que el PP pretende es politizarlo al máximo", añade. El ala socialista del Ejecutivo pudo comprobar este jueves su falta de apoyos ante un posible indulto.

La jornada del miércoles tuvo dos caras. Por un lado, la sentencia del Supremo, con el voto de tres de los cinco magistrados, avalaba la tesis de una confabulación de toda una red de altos cargos socialistas, incluidos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para repartir dinero público conforme a "intereses políticos". Un golpe a la marca PSOE en su fortín histórico, Andalucía. Por otro lado, un voto particular de dos magistradas reafirmaba que la parte más dura de la condena, la que condena por malversación a prisión a Griñán y otros cinco ex altos cargos ajenos a la Consejería de Empleo, es jurídicamente discutible. Se trata de "un salto en el vacío", anotan las magistradas.

La conclusión de los tres magistrados de la mayoría da munición a quienes, con el PP al frente, presentan al PSOE como un partido clientelar que ganaba elecciones repartiendo paguitas al pueblo. En cambio, el voto particular atizó el debate sobre un posible un indulto a Griñán, como ya ha solicitado su familia, para evitar que un hombre de 76 años que no se enriqueció, ni enriqueció a conocidos ni allegados, ingrese en prisión por un delito sobre el que hay no sólo falta de unanimidad, sino una discrepancia radical de dos magistradas.

Prácticamente no hubo dirigente político o cargo público destacado que se plantara este jueves ante un micrófono al que no se le preguntara por el indulto, un asunto que incomoda al PSOE y pone al PP a la ofensiva. A diferencia del mes de julio, cuando tras conocerse la condena hubo una catarata de apoyos entusiastas a Chaves y Griñán que llegó hasta la dirección de los partidos en Sevilla y Madrid, ahora la reacción ha sido más institucional.

El mensaje del Gobierno está medido. Por un lado, se recuerda que no es una sentencia unánime. Por otro, se rebaja la cuestión de un posible indulto a un asunto personal, una petición de la familia de un ciudadano que habrá que resolver como se hace siempre.

Hasta tres miembros del Ejecutivo coincidieron. Se tratará como "cualquier otro expediente", dijo Pilar Llop, ministra de Justicia. Griñán tiene el "derecho que asiste a toda persona", afirmó la andaluza María Jesús Montero, titular de Hacienda. El Gobierno hará "lo que en cualquier otro caso", añadió. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, mostró su respeto por la familia, que actúa "atendiendo a razones humanitarias, de salud y de edad". Un mensaje similar lanzó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López: será como "cualquier otro" caso. Lo que quieren es que el posible indulto sea a un abuelo años condenado en una polémica sentencia por un tribunal con serias discrepancias internas, no a un exministro, expresidente de la Junta y expresidente del PSOE.

A favor del indulto en los pasillos del Congreso

A pesar de sus condenas, ni Chaves ni Griñán –que no son ya militantes del PSOE– son personas que causen un generalizado rechazo en el partido. Más bien parece lo contrario. El PSOE federal y el andaluz defienden su honradez a pesar de la sentencia, ya firme. Lo dijo el propio Pedro Sánchez en julio: "Pagan justos por pecadores". Y en privado son muchos los que los consideran víctimas de una injusticia.

Este mismo jueves, en los pasillos del Congreso, varios diputados socialistas coincidían en charlas informales en su apoyo a Griñán, en el que se focaliza la atención por su posible ingreso en prisión. "La condena es una barbaridad" es una de las opiniones que más se escucha, junto a las que destacan su falta de responsabilidad en el desfalco. Una diputada se muestra a favor del indulto. ¿Coste electoral? "Está amortizado", dice, informa Antonio Ruiz Valdivia.

El diagnóstico del PSOE andaluz

En el PSOE andaluz es donde más sufren el impacto político del caso de los ERE, presentado por el PP desde su llegada al poder como los oscuros tiempos pasados a los que no hay que volver bajo ningún concepto. En la federación que dirige Juan Espadas creen que tanto el PSOE como sus cargos deben "alejarse" lo más posible de la petición de indulto, como sostiene el propio secretario general andaluz, alegando que es lo mejor para la propia familia de Griñán y que es lo coherente con el código ético. Espadas insistió este miércoles en que la sentencia es "más que discutible" y "carne de recurso", al tiempo que insistió en que el PSOE no debe pronunciarse sobre la posible medida de gracia. "Los indultos –dijo– son expedientes específicos, personales, a los que un ciudadano español tiene derecho como medida de gracia y que resuelve un Gobierno".

El diagnóstico de la dirección regional es que apoyar el indulto desde el partido favorecería la estrategia del PP, que pretende convertirlo en un "caso político". El alto perfil de algunos de los apoyos al indulto, como Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero y Susana Díaz dificulta esta separación del partido y la presentación del caso como "un expediente más".

El PP resucita el 'procés'

El partido de Alberto Núñez Feijóo mostró este jueves que busca justamente lo contrario. Máxima politización. Cuca Gamarra, en una entrevista con RNE, afirmó que es "impresentable" que "se vaya a indultar a Griñán", dando ya por hecho un "indulto político" que compara con los de los condenados por el procés. Según Gamarra, Pedro Sánchez "está poniendo las piedras" en "el mismo camino que trazó para los indultos de los que habían sido condenados por haber puesto en cuestión el orden constitucional", en referencia a Oriol Junqueras y los demás independentistas indultados. Durante un debate en el Congreso sobre la ampliación de la OTAN, el diputado del PP Pablo Hispán ha afirmado que la condena de los ERE y el posible indulto "afectan a la imagen de nuestro país en el exterior".

El PP no es el único partido contra el indulto. Vox es beligerante. Antes estar en el Parlamento andaluz, ya enviaba militantes a las puertas de los juzgados a zarandear chorizos a modo de insulto en la cara los investigados por el caso, incluido Chaves. Ahora intentan levantar la bandera de la máxima dureza. Cs, en lucha por evitar su desaparición, trata de recuperar la bandera de la limpieza democrática frente a PSOE y PP. Su portavoz, Edmundo Bal, además de oponerse al indulto a Griñán, se preguntó este jueves si Feijóo, en caso de ser presidente, indultaría a Luis Bárcenas.

Unidas Podemos y ERC

Mucho más relevante es la posición de Unidas Podemos, integrado en el Gobierno junto al PSOE, que rechaza los indultos. El portavoz del grupo, Pablo Echenique, afirmó que "la prerrogativa gubernamental de los indultos no debe usarse para este tipo de cosas".

En ERC, uno de los partidos con los que el Gobierno suele tratar de conseguir mayorías para sus principales iniciativas, clave en la investidura y los presupuestos, también resonó una negativa. Su portavoz, Gabriel Rufián, afirmó que indultar a Griñán "suena bastante mal".

