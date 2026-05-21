El Govern alcanza un acuerdo con los Comuns: habrá presupuestos para 2026

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El presidente catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

Segundo acuerdo en tres meses

De hecho, Comuns y Govern ya cerraron un acuerdo el pasado mes de febrero sobre el primer proyecto presupuestario presentado por Illa, que tuvo que retirarlo antes de que se votara en el Parlament debido a que no contaba con el aval imprescindible de ERC.

Comuns ha querido renegociar ese primer acuerdo para adaptar las cuentas a las nuevas circunstancias, entre ellas las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, así como la huelga de los sindicatos mayoritarios de la educación.

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En la negociación, Comuns pedía destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura, crear una dirección general para multar a quienes vulneren la ley de vivienda y un plan para convertir oficinas y locales comerciales vacíos en vivienda protegida, así como invertir 1.200 millones en el plan de barrios.

Voto de las juventudes de ERC

El camino hacia la aprobación de los presupuestos quedó allanado cuando Jovent Republicà, rama juvenil de ERC, decidió que su diputada en el Parlament, Mar Besses, vote a favor de las cuentas del Govern, a pesar de admitir las "contradicciones" que les supone esta decisión y pedir una "revisión profunda" del cumplimiento del pacto de investidura.

El voto de Besses es clave para decantar la aprobación del presupuesto ya que el PSC y sus socios de investidura, Esquerra y Comuns, suman 68 escaños, la cifra justa que da mayoría absoluta en la Cámara catalana.