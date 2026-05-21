Hereu defiende que el registro único de alquiler permite controlar la oferta turística

Madrid, 10 feb (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este martes el registro único de alquiler turístico (y de temporada) impulsado por el Ministerio de Vivienda como "un magnífico instrumento al servicio de una buena política turística, además de la de vivienda".

El hecho de exigir tanto la inscripción en el registro autonómico de viviendas turísticas como en un registro estatal de alquileres de corta duración ha generado rechazo entre las administraciones autonómicas y los operadores del sector, a la vez que ha sido cuestionado por la Comisión Europea, que ha dado de plazo hasta el próximo 20 de mayo para corregirlo.

Hereu ha explicado a los medios antes de presidir la conferencia sectorial de turismo que el registro único permite conocer mejor una realidad que transforma la vida de las ciudades y pueblos.

"Creo que la línea de la defensa y la construcción de un modelo de sostenibilidad social nos lleva a impulsar instrumentos que ponemos a disposición de los gobiernos autonómicos que son los que después, en base a un buen conocimiento de la realidad, permiten tomar decisiones", ha matizado.

A su juicio, el control y la gobernanza de la oferta turística es una de las bases del éxito turístico de las políticas y, por tanto, en este sentido, está siendo un buen instrumento, porque conocer la realidad, "una realidad que antes pasaba, sin ningún tipo de control, por las plataformas que se desentendía de lo que sucedía en su tráfico", ha apuntado.

Se está dando el cambio hacia "una corresponsabilidad" y, por tanto, saber lo que pasa en el tráfico en las plataformas es un primer paso para conocer una realidad sobre la que después tomar decisión de política turística, en el sentido de regular la oferta turística, ha dicho.

Por eso, considera que es un magnífico instrumento porque cree que controlar y generar buen gobierno sobre la oferta turística es "una magnífica base para construir realmente la sostenibilidad social". EFE