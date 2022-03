Iberdrola sufrió un ciberataque el 15 de marzo que expuso los datos de 1,3 millones de clientes

Iberdrola sufrió el pasado 15 de marzo un ciberataque que se resolvió ese mismo día y que expuso datos de 1,3 millones de clientes, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la compañía. Los autores del ataque sólo tuvieron acceso a nombre, apellidos y DNI, pero no a datos bancarios, fiscales o de consumo eléctrico.

Según precisa el diario El País, los ciberdelincuentes se hicieron con información sensible de la base de datos de los usuarios de la energética, incluyendo nombre y apellidos, DNI, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, pero no lograron acceder a los datos financieros de los clientes, como el número de cuenta corriente o de tarjeta de crédito.

Al día siguiente, una vez cerrada la brecha, la compañía detectó nuevos ataques masivos que en esta ocasión no consiguieron su objetivo.

Los ataques se produjeron de forma paralela a otros ataques en España como en Cercanías, el Congreso de los diputados u otras instituciones europeas. Afortunadamente, no han tenido acceso a datos críticos, según destaca Iberdrola.