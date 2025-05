La información remitida por Google y WhatsApp al juez Hurtado no incluye nada nuevo sobre García Ortiz

La información remitida por Google y WhatsApp no aporta nada nuevo a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así lo apunta el instructor, Ángel Hurtado, en un auto con el que acuerda alzar el secreto de sumario levantado en torno a las dos piezas separadas abiertas por el magistrado cuando recibió respuesta de las comisiones rogatorias que había cursado para obtener información relativa a las cuentas de correo electrónico y de la aplicación de mensajería instantánea del investigado. "No existe ninguna información inédita de interés para la investigación", apunta la resolución judicial.

Hurtado pidió a finales de enero ayuda a ambas compañías para seguir tirando del hilo. Y la semana pasada obtuvo contestación. El juez se mostraba esperanzado de que los datos contenidos fueran de utilidad. Las autoridades irlandesas remitieron una carpeta relativa a Google. Y las estadounidenses, otras dos relacionadas con WhatsApp. Tanto en un caso como en el otro, el magistrado encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un "análisis pericial de inteligencia" sobre la información recibida. Eso sí, limitada a los hechos objeto de la investigación y al periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo.

El Instituto Armado puso este miércoles sobre la mesa del instructor su informe. Un documento que evidencia, sin embargo, que se ha pinchado en hueso. En relación a la cuenta de correo electrónico personal del fiscal general, de los 159 mails recuperados, solo uno guardaba relación con la causa. Un correo coincidente con el que, resalta el informe, "ya se había localizado en el análisis de la copia de seguridad del ordenador de sobremesa perteneciente al fiscal general del Estado". Es decir, la información ya constaba en la causa. "El resto de correos relacionados con los hechos y que habría recibido" García Ortiz, completa la UCO, "no se encuentran" en los datos remitidos.

En relación con WhatsApp, el resultado es similar. Del número personal de García Ortiz "no se han podido recuperar" mensajes "que pudiesen ser de interés para la investigación". Y sobre la segunda línea sobre la que se solicitaba información, "no se han recibido datos respecto de la tenencia de cuenta" en la aplicación de mensajería instantánea. "No existe ninguna información inédita de interés para la investigación", concluye la Unidad Central Operativa.

La causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos se encamina encara ahora su recta final. A finales de mayo, el magistrado instructor deberá tomar declaración a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Como testigo, Alberto González Amador, cuyo correo filtrado dio origen a la causa, deberá responder a las preguntas de todas las partes. Incluyendo la Fiscalía y defensas de los investigados, que tratarán de desmontar la causa. Tras eso, el instructor deberá decidir si cuenta con elementos suficientes como para mandar a juicio al jefe del Ministerio Público. Sin que por el momento haya conseguido la prueba definitiva que sitúe a García Ortiz tras la filtración del mail en el que el abogado del empresario reconocía la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente.