Alejandra Jacinto: “Nunca podré olvidar la imagen de la Policía echando de su casa a una madre y sus hijos”

Derecho a la vivienda. Es la idea que marca el día a día de Alejandra Jacinto. Y ya desde hace muchos años, desde que empezó a luchar en su años finales como estudiante de Derecho para frenar desahucios. Ha estado en centenares y de su cabeza no se puede borrar la imagen de cuando echan de su casa a una madre con sus hijos.

Jacinto (Madrid, 1989) es ahora portavoz de Podemos y la candidata morada para las próximas elecciones autonómicas madrileñas. A Isabel Díaz Ayuso le gusta llamarla “abogada fracasada”. Ella lucha para que ningún madrileño tenga como casero a un fondo buitre. Ella lo tuvo también. Su historia forma parte también de la inspiración de En los márgenes, la primera película de Juan Diego Botto. Responde a ritmo de campanadas.

LOS CUARTOS

1- ¿Algún mensaje para Rafael del Pino?

Que sea un poco más patriota.

2- ¿Le ha merecido la pena meterse en política?

Sí, sin duda. Llevo en política muchos años, antes desde la sociedad civil organizada y ahora desde las instituciones. Pero con el mismo objetivo: garantizar el derecho a la vivienda.

3- ¿Por qué le gusta tanto a la izquierda la división?

Eso habría que preguntárselo a los que les guste la división. A mí nada. Nuestra apuesta siempre ha sido la de la unidad de la izquierda, habría que preguntarle a Más Madrid.

4- ¿Echa de menos a Pablo Iglesias en la primera línea política?

Sí, aunque creo que está haciendo una labor comunicativa excelente y necesaria en este país.

LAS CAMPANADAS

1- ¿Qué le han llegado a decir o a insultar en la Asamblea de Madrid?

Me han llamado abogada fracasada, entiendo que por haber tumbado la negligente venta del PP de vivienda pública a los fondos de inversión. Para Ayuso entiendo que será un fracaso, claro.

2- ¿Marca hacer política habiendo visto tantos desahucios?

Sin duda. Nunca podré olvidar la imagen de la Policía echando de su casa a una madre y sus hijos pequeños porque no hay una política de vivienda que los proteja.

3- ¿Qué sintió al ver En los márgenes?

Ufff. Se me removió todo. Pensé que Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Penélope Cruz y Luis Tosar nos habían regalado una película al movimiento de vivienda.

4- ¿Qué le hace perder el sueño realmente?

Mi hija cuando se despierta, cuatro años más de Isabel Díaz Ayuso y que haya 1.800 niños sin luz en la Cañada Real.

5- ¿A qué político ha admirado siempre?

A Irene Montero.

6- ¿Le han presionado los fondos buitre?

A mí no. Los fondos buitre no tienen mi teléfono, lo que tienen es mi número de colegiada para llevarles a juicio.

7- Mójese, ¿quién le gusta más? ¿Mónica García o Juan Lobato?

Me da un poco lo mismo. Lo que me gustaría es que hubiera un Gobierno de coalición progresista que pusiera en marcha las principales transformaciones que necesita la Comunidad de Madrid.

8- ¿Qué le dice Ayuso cuando se cruzan por los pasillos de la Asamblea?

Es que ella no está por los pasillos, viene cinco minutos, dice cuatro tonterías y se va.

9- ¿Qué libro le ha marcado?

El nudo materno, de Jane Lazarre. Habla de las contradicciones de la maternidad. Justo lo leí después de dar a luz a mi hija.

10- ¿A quién le pondría una calle en Madrid?

A Almudena Grandes.

11- ¿Vive de alquiler y han sido sus caseros buenos?

He vivido de alquiler mucho tiempo. He tenido caseros de todo tipo, hasta un fondo buitre. Lo que no quiero es que los madrileños tengan más fondos buitre por caseros y, por eso, proponemos una inmobiliaria pública madrileña.

12- Leguina, Gallardón, Aguirre, Cifuentes, Garrido y Ayuso. ¿Quién ha sido el peor presidente de Madrid?

La peor es Ayuso. Y el mejor, me mojo, es Pedro Rollán porque, como estuvo sólo tres meses, no le dio tiempo a cometer demasiadas fechorías.