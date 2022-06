Juan Carlos I no irá este fin de semana a unas nuevas regatas de Sanxenxo tras su escandalosa última visita

El rey emérito Juan Carlos I no volverá esta semana a Sanxenxo (Pontevedra) para asistir a las regatas de vela que se disputarán en los próximos alegando "razones estrictamente privadas", según ha comunicado su entorno a sus amigos del club náutico del municipio.

Aunque inicialmente su intención era acudir, en la que sería su segunda visita a España desde que en agosto de 2020 trasladó su residencia a Abu Dabi, finalmente no estará este fin de semana para la 7ª edición de la Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster. Fuentes del club náutico han confirmado a Europa Press que este mismo martes, a tres días de que arranque la regata que lleva su nombre, el emérito les ha trasladado a través de su entorno que "lo siente muchísimo", pero que no podrá estar presente "por razones estrictamente privadas" que no ha concretado.

Cabe recordar que el emérito permaneció en casa del presidente del Club Náutico de Sanxenxo, su amigo Pedro Campos, entre los pasados días 19 y 23 de mayo, fecha en la que —antes de su vuelta a Abu Dabi— realizó una parada en Madrid para ver a su familia en el Palacio de la Zarzuela.

Allí estuvo once horas y pudo mantener con su hijo, Felipe VI, "un amplio tiempo de conversación" en el que abordó "cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que el emérito se trasladó al país del Golfo.

En Sanxenxo, a falta de confirmación oficial, todavía esperaban que Juan Carlos I pudiese regresar después de la gran expectación mediática y social que despertó su estancia durante el fin de semana del Trofeo Viajes Interrías. Con todo, a pesar de que el propio exmonarca había trasladado su intención de regresar para las próximas regatas para revalidar el título de campeón del mundo a bordo del Bribón, tal y como había afirmado el alcalde, Telmo Martín, finalmente no será así.

Zarzuela insistió en el carácter privado de sus visitas

El inicio de los rumores sobre la vuelta del emérito e la localidad pontevedresa fueron creciendo en los últimos meses, especialmente en una carta enviada a su hijo en marzo. Aunque la voluntad expresada por el emérito en esta misiva era que sus visitas frecuentes a España se enmarcaran en el ámbito privado, la primera no tuvo el perfil bajo que se esperaba.

Quizá por ello, en el comunicado emitido tras la reunión del 23 de mayo, Zarzuela volvía a recordar que en dicha misiva Juan Carlos I informaba a su sucesor que había tomado la decisión "de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

Y es que, desde su llegada al aeropuerto de Peinador, en Vigo, sus movimientos habían sido seguidos al minuto por decenas de periodistas apostados tanto a las puertas de la residencia de Pedro Campos y en las instalaciones del club náutico. Ahora, su círculo en el municipio ya ha recibido el mensaje de que no volverá "por razones estrictamente privadas".

"¿Explicaciones de qué"

Aquel fin de semana, el rey emérito se mostró parco en palabras, limitándose a breves comentarios sobre la competición, el tiempo o lo "muy bien" que se encontraba de estar de vuelta en España. Asimismo, aseguró que tenía ganas de reencontrarse con su familia y que esperaba de la cita "muchos abrazos".

Pero de lo que no llegó a hablar el antiguo monarca, pese a que le habían preguntado por ello, había sido de sus recientes escándalos con la justicia ni brindó las "explicaciones" que el Gobierno y el propio presidente, Pedro Sánchez, le habían reclamando desde hace meses. "¿Explicaciones de qué?", le respondió a una periodista que le preguntó al respecto.

Expectación para próximas competiciones

Eso sí, el calendario de regatas de 2022 en las que competirá el Bribón todavía tiene varias fechas señaladas, hasta cinco, según apuntan las mismas fuentes, que se muestran convencidas de que "intentará venir" a Sanxenxo.

El alcalde del municipio, a quien el propio Juan Carlos había trasladado su intención de volver, no ha recibido la confirmación de si el exmonarca ha cambiado de decisión, aunque sí ha comprometido que en el Ayuntamiento trabajan con el club náutico en materias como la cartelería, la seguridad y las pancartas para publicitar la Regata Rey Juan Carlos y la sucesiva copa del mundo de vela.

En conversación con Europa Press, el regidor ha vuelto a mostrar su "satisfacción" con que el emérito escogiese Sanxenxo para su vuelta como "un ciudadano más" que visita la localidad, así como por la expectación mediática generada. "En la vida nos había llamado tanta gente", ha celebrado Martín.