Juan Carlos I y la reina Sofía reaparecen juntos en público tras dos años y medio

Juan Carlos I y la reina Sofía han llegado juntos para asistir a la recepción que ofrece el rey Carlos III de Inglaterra en el Palacio de Buckingham a los cientos de mandatarios y dignatarios que asistirán al funeral de la reina Isabel II este lunes en la Abadía de Westminster, según recoge Europa Press. Es la primera imagen de los eméritos juntos en público desde febrero de 2020, cuando asistieron al entierro de Plácido Arango.

En Buckingham han coincidido con Felipe VI y la reina Letizia, que también han sido invitados y que han llegado unos minutos después. Es el primer acto público de padre e hijo desde la marcha del emérito a Emiratos Árabes Unidos. Y, como ocurrió cuando se vieron el pasado 23 de mayo en la Zarzuela, en el que era el primer reencuentro familiar desde que Juan Carlos de Borbón se fue de España, no ha habido prensa presente en el momento.

Desde Zarzuela han subrayado en los últimos días, tras anunciarse que tanto los reyes como los padres del monarca acudirían a Londres, que todo lo relativo a la organización y el protocolo correspondía a las autoridades británicas, por lo que habrá que esperar a ver si la familia real británica difunde alguna imagen de ellos.

La recepción que han ofrecido el rey Carlos III y la reina consorte Camilla no tiene precedentes, dado el elevado número de invitados, de varios cientos. Entre ellos había reyes, presidentes y primeros ministros llegados desde todo el mundo, así como las figuras más destacadas de la vida política británica, incluida la nueva premier, Liz Truss. Como también ocurrirá este lunes para el traslado al funeral, buena parte de los asistentes a la recepción han llegado hasta el Palacio de Buckingham a bordo de varios autobuses, entre ellos los reyes, que han llegado en uno de ellos en el que también viajaban los presidentes de Austria y de Polonia entre otros.

Juan Carlos I y la reina Sofía habían llegado alrededor de una hora antes en otro de esos autobuses. El emérito, con claros problemas de movilidad, caminaba apoyado en un bastón y en un ayudante, con la reina emérita a su lado, ambos de riguroso luto.

Desde la casa real británica se han dado pocos detalles sobre cómo será la recepción, más allá de que los invitados serán recibidos en la Picture Gallery y que se les ofrecerán bebidas y canapés. Tampoco se ha aclarado qué miembros de la familia real británica estarán presentes, más allá del nuevo monarca y su mujer, si bien la prensa local da por hecho que estarán también los príncipes de Gales.

Primer acto público desde 2019

Para el emérito este será el primer acto de carácter institucional en el que participa desde que el 2 de junio de 2019 abandonó la vida pública. El antiguo monarca no ha querido renunciar a la invitación que la familia real británica le hizo llegar en su calidad de antiguo jefe de Estado para estar en el funeral de Isabel II, con la que tenía además parentesco, ya que ambos eran tataranietos de la reina Victoria de Inglaterra.

La ocasión ha permitido a Juan Carlos I reencontrarse con otros soberanos que también han asistido a la recepción, como los reyes de Suecia, los de Noruega, los de Bélgica o los de Países Bajos, así como la reina de Dinamarca. También han viajado a Londres el emperador de Japón, los reyes de Jordania y algunos de los soberanos de los países del Golfo, como el emir de Qatar.

También se vieron el pasado mayo

Los padres del rey no habían sido vistos en público juntos desde que Juan Carlos I se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020. Sofía de Grecia no ha viajado al país del Golfo para ver al antiguo monarca en este tiempo, como sí han hecho las infantas Elena y Cristina.

No obstante, ambos tuvieron ocasión de verse el pasado 23 de mayo, cuando el emérito visitó durante once horas el Palacio de la Zarzuela y mantuvo un almuerzo familiar. En aquella ocasión, la reina estaba con covid-19, por lo que permaneció en el salón apartada y con una mascarilla.

Juan Carlos I y la reina Sofía han llegado por separado a Londres. El emérito lo ha hecho por sus propios medios mientras que su esposa ha llegado a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española junto con los actuales monarcas y acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Los dos se alojarán en el mismo hotel durante su estancia en Londres, según ha informado Casa Real, que ha precisado que se ha hecho así por "razones de carácter logístico y organizativo". Felipe VI y Letizia, en cambio, se alojarán en la residencia del embajador español, José Pascual Marco.

Los reyes y los eméritos volverán a coincidir el lunes en el funeral de la que fuera reina de Inglaterra durante siete décadas en la Abadía de Westminster, si bien en esa ocasión no se espera que, por protocolo, los cuatro estén sentados juntos. Felipe VI, como jefe de Estado, debería estar sentado en las primeras filas de invitados, no así Juan Carlos I. El Gobierno ha dejado claro que el emérito no viaja a Londres en representación de España, sino por una invitación personal.