El juez abre diligencias previas por la denuncia de "trato de favor" al familiar de García Egea

El juez José Fernández Ayuso, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, ha abierto diligencias previas relativas en el marco de una denuncia de Podemos e Izquierda Unida contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y Andrés Torrente, secretario general de la Consejería de Salud. Los dos partidos políticos presentaron en junio la denuncia por la gestión sanitaria relativa a un familiar del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, publicada en exclusiva por infoLibre, y aseguran que tanto López Miras como Torrente se valieron de su cargo para beneficiar a su aliado político y su pariente en detrimento de los derechos de otros pacientes, que habrían sido postergados en las listas de espera.

Los hechos "podrían indiciariamente evidenciar un trato de favor" hacia García Egea a través de su familiar, se lee en la denuncia, y eso podría traducirse en un delito de cohecho. El presidente murciano habría "mediado para adelantar una cirugía, saltándose las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, establecidas por los facultativos en cada hospital y Área de Salud y basadas en criterios objetivos de urgencia, necesidad y conveniencia del orden de cada intervención según el estado de los distintos pacientes", según reza el texto presentado el pasado 28 de junio de 2021.

Podemos e IU llegan a esa conclusión tras analizar los mensajes de whatsapp cruzados entre López Miras y García Egea, por una parte, y el presidente murciano y Torrente, el alto cargo de Salud. Todos versaban sobre las consultas e intervención de un paciente concreto. El familiar de García Egea.

En su auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez de instrucción de Murcia acuerda consultar a la Fiscalía acerca de la "viabilidad o no de esta denuncia". Tras recibir la respuesta del Ministerio Público, el instructor decidirá cómo proceder en el caso.

El auto del juez se acordó el mismo día que el director de infoLibre, Daniel Basteiro, y la periodista que firmó la noticia sobre los mensajes, Alicia Gutiérrez, tuvieran que declarar en un juzgado distinto, en otro de instrucción en Madrid, en un procedimiento paralelo. Fue el jueves 2 de diciembre. En este caso, la denuncia partía de García Egea y Lopez Miras. Los dirigentes populares imputan a Gutiérrez y al periódico un delito de revelación de secretos que puede comportar hasta cinco años de cárcel. En otras palabras: los dos cargos públicos denunciaron a este periódico por contar la noticia, de la que nunca han desmentido detalle alguno. La propia denuncia por revelación de secretos implica que el contenido es veraz y que lo que los dos políticos ven censurable es que salga a la luz al considerarla un secreto personal.

La declaración en sede judicial de los periodistas vino precedida de una campaña de solidaridad por parte de las principales organizaciones de periodistas, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Prensa de Madrid (APM), Reporteros Sin Fronteras, la Plataforma en Defensa de Libertad de Información y la red de activistas Xnet. También por parte de medios de comunicación y compañeros de profesión, que mostraron su apoyo a infoLibre, Basteiro y Gutiérrez.

Podemos e IU denuncian a López Miras por cohecho

En su denuncia en Murcia a raíz de esta noticia, Podemos e Izquierda Unida advierten de que "si, como parece, se ha saltado la lista de espera en beneficio del familiar de una persona poderosa e influyente, es casi seguro que tal hecho ha preterido y perjudicado a otros pacientes 'comunes' de la Región de Murcia". Máxime, argumentan los denunciantes, cuando "la pandemia del Covid ha generado más retrasos de los habituales en ingresos e intervenciones quirúrgicas".

Podemos e IU subrayan que no consta que la información difundida "haya sido rectificada" a día de hoy. Ni consta, agregan, que los intervinientes en la citada serie de mensajes "hayan desmentido tales hechos, aunque sí han protestado por la difusión de lo que entienden eran mensajes y conversaciones privadas". La información fue publicada el 7 de junio. Al día siguiente, López Miras y García Egea presentaron una denuncia contra infoLibre por revelación de secretos.

Esta denuncia se basa en el último mensaje escrito por López Miras, con Torrente como destinatario, que señala lo siguiente: "OK. Asegúrate que lo citan por favor. Creo antes tiene que verlo un cardiólogo. Gracias". A tenor de las imágenes captadas en la Asamblea Regional de Murcia el 14 de abril, ese es el único mensaje del que no se sabe si López Miras lo llegó a enviar. UP considera que Andrés Torrente podría ser cooperador necesario de un delito de cohecho. A Teodoro García Egea no le atribuye infracción penal.

El número dos del PP nacional exclamaba un agradecido "cojonudo" al recibir la información de carácter privado y personal que al resto de los ciudadanos les es facilitada no por el presidente regional sino por sus centros de salud u hospitalarios de referencia. A pesar de que en Murcia no hay libre elección de centro, el o la paciente fue atendido en un hospital distinto al que le correspondía por domicilio en el que, además, había menos lista de espera para intervenciones como la suya, según corroboraron los datos públicos de la Región.

infoLibre defiende en los tribunales el interés público de la noticia

En su declaración del pasado jueves, Basteiro y Gutiérrez argumentaron el interés público del artículo, que resulta evidente por los actores implicados, dos dirigentes políticos de máxima relevancia, incluyendo a la máxima autoridad del Estado en la Región de Murcia, como es su presidente, y el número dos del principal partido de la oposición en el conjunto de España.

López Miras, García Egea y otros portavoces autorizados del PP no desmintieron la información antes de ser publicada pero, una vez hecha pública, la tacharon sin matices como "totalmente falsa", en palabras del vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. Eso sí, Montesinos no entró a comentar ningún detalle pese a las insistentes preguntas del director de este medio. Casi al mismo tiempo, el responsable de Justicia y exmagistrado Enrique López defendía que "una cosa es pedir información y otra es intermediar", admitiendo el papel del presidente murciano.