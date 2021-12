Junqueras, Römeva y Bassa recusan por sesgo ideológico a Arnaldo y Espejel, magistrados del TC

La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, del exconsejero catalán Raul Römeva y de la exconsellera Dolors Bassa han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que aparte a los nuevos magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña. Consideran que ambos adolecen de sesgo ideológico para conocer de esos recursos.

Según ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, ese incidente de recusación menciona que en el caso de Arnaldo -magistrado que ha llegado al TC a propuesta del PP- existen publicaciones previas a su nombramiento en los que se manifiesta sobre el procés.

Tanto Arnaldo como Espejel han entrado en el Pleno del Tribunal Constitucional a raíz del acuerdo alcanzado por PSOE y PP para la renovación parcial de la corte de garantías. Ya cuando se conoció que eran los nombres propuestos, se puso el acento en que Arnaldo había colaborado con la Fundación FAES, afín al PP, y se puso de relieve que Espejel, quien fuera presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue recusada en septiembre de 2015 junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el caso Gürtel.

Esta no es la primera vez que condenados por el procés solicitan recusaciones de magistrados para que no entiendan de los recursos de amparo. En febrero Junqueras y Römeva solicitaron al TC que apartara al magistrado Cándido Conde-Pumpido del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña. Consideraron que el magistrado no era "neutral" ni "imparcial" ya que en una conferencia celebrada en noviembre de 2017 expresó su opinión sobre el procés.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobó en abril la abstención presentada por el magistrado Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del procés independentista en Cataluña.

A Conde-Pumpido se le suma la abstención del magistrado Antonio Narváez, quien también se apartó de estudiar dichos recursos contra la sentencia del procés, después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia calificando los hechos 2017 de golpe de estado.

La sentencia de abril

El TC confirmó la primera sentencia del procés en abril de 2021, cuando el Pleno rechazó el recurso presentado por el ex consejero Jordi Turull contra la condena a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación que le impuso el Tribunal Supremo.

La decisión no fue unánime, porque contó con el voto discrepante de dos de los nueve magistrados que decidieron sobre este asunto, los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.