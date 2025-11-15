Junts reprocha a Sánchez que no se tome "ningún día para reflexionar" tras la ruptura

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha reprochado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se haya tomado "ningún día para reflexionar" después de que el partido de Carles Puigdemont haya decidido romper con los socialistas, informa EFE.

En declaraciones a Ràdio 4, Rius ha señalado que "por cuestiones menores (en comparación con la ruptura de Junts con el PSOE) Pedro Sánchez se tomó cinco días de reflexión en los que desapareció", en alusión al parón de cinco días que el presidente se tomó en abril de 2024 a raíz de la apertura de unas diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez.

"Y ahora parece que no quiere tomarse ningún día para reflexionar sobre lo que ha ocurrido", ha recriminado el portavoz de Junts, que ha vuelto a reclamar a Sánchez que explique "cómo piensa gobernar a partir de ahora".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno "quiere hacer creer que no ha ocurrido nada, pero sí que ha ocurrido": "El acuerdo con Junts ha terminado. Se ha acabado negociar, ha terminado (la negociación con el mediador en) Suiza. Hemos tenido que decir basta a los incumplimientos".

Al respecto, ha recordado que cuando Junts presentó la moción que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, el mediador "hizo la única manifestación pública, pidiendo a Junts que lo parara porque pensaba que el PSOE iba a cumplir".

"Y Junts lo hizo, por responsabilidad y porque el mediador lo pidió. En esta ocasión, el mediador no ha dicho nada. Si en un momento pidió un poco más de tiempo porque creía que el PSOE podía llegar a cumplir ahora no lo ha hecho", ha agregado.

Junts oficializa la ruptura con el PSOE sin efectos prácticos por ahora y sumido en contradicciones Ver más

Después de que esta semana en el Congreso Junts impidiera aprobar una enmienda del PP para alargar la vida de las centrales nucleares, Rius ha subrayado que su ruptura con el PSOE no significa que a partir de ahora Junts vote siempre con el PP y en contra del Gobierno.

Sobre Aliança Catalana, ha señalado que la responsabilidad de su auge es "de todos los partidos".

"Cuando en Alemania sube la extrema derecha, Alemania tiene un problema. Cuando en Francia sube la extrema derecha, Francia tiene un problema. Y cuando en Cataluña sube la extrema derecha, Junts tiene un problema", ha criticado Rius, que ha considerado que "lo peor que se puede hacer en estos casos es hacer política partidista y electoral".