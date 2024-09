La justicia europea da la razón al Europarlamento y avala que le negase en 2019 el escaño a Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado este jueves la razón al Parlamento Europeo cuando negó en 2019 la entrada al expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín porque la Junta Electoral Central no comunicó sus nombres al no haber acatado la Constitución española. "El presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente", afirma la sentencia del TJUE, en referencia a Antonio Tajani, que por entonces presidía la Eurocámara, que recoge EFE.

Según la sentencia, "el presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros".

Por tanto, Tajani "se limitó a hacer lo que estaba obligado a hacer: tomar nota de la lista de diputados electos notificada por las autoridades españolas, que constituía para él una situación preexistente derivada de decisiones que se habían adoptado en el plano nacional", continua el tribunal.

Así, la máxima instancia judicial de la justicia europea desestima el recurso que Puigdemont y Comín interpusieron contra Tajani por no reconocerles su escaño en el inicio de la legislatura anterior, en julio 2019.

La corte con sede en Luxemburgo señala también que Puigdemont y Comín no podrían interponer un recurso de anulación contra la decisión de Tajani de no haber actuado de urgencia para confirmar sus privilegios e inmunidades como eurodiputados, ya que esta cuestión "está sujeta a un procedimiento distinto".

Tras las elecciones europeas del pasado mes de junio, la Eurocámara también rechazó conceder el escaño a Comín por el mismo motivo.

El servicio de prensa del Parlamento Europeo ha dicho a EFE que la institución ya ha "tomado nota" de la sentencia y que los servicios jurídicos están analizándola.