Así es el lío que ha montado Ayuso en León tras atribuir a Castilla la cuna del parlamentarismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto ocupar titulares por su desconocimiento de la historia. En esta ocasión, por su intervención este fin de semana en el Congreso autonómico del PP celebrado en León, al que asistió para mostrar su apoyo al presidente autonómico y candidato conservador a las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Primero fue porque se refirió reiteradamente a los comicios como elecciones que se celebrarán "en Castilla". Y después, porque aseguró que el parlamentarismo nació "en Castilla, que era entonces Reino de León".

La Asociación de Amigos de los Decreta lamentó este lunes que la presidenta madrileña "falseara la historia de España" y "desautorizara a la Unesco" al atribuir a Castilla el "honor" de ser la cuna del parlamentarismo, algo que el organismo reconoció a León. De hecho, las Cortes de 1118 celebradas en León lo fueron en exclusiva del reino leonés, al que perteneció Castilla hasta la muerte de Alfonso VII en 1157. Castilla y León se mancomunaron a través de sus coronas en 1230.

No ha sido la primera vez que Ayuso provoca críticas por esta cuestión. En el año 2020, Ayuso calificó de "paletos" a aquellos que defienden la autonomía de los leoneses, a quienes acusó de "inventársela". El revuelo le hizo desdecirse. "Nunca he dicho que ninguna región haga el paleto, y mucho menos León", afirmó. Lo que había "criticado", dijo, es que haya "políticos que no cuiden a sus ciudadanos".