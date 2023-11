López Obrador compara a Milei con Franco, Pinochet y Videla: "Tiene ese pensamiento"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comparado al ultraderechista Javier Milei con dictadores como Francisco Franco, Augusto Pinochet, o Jorge Rafael Videla. "Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado", ha dicho en referencia del vencedor de las pasadas elecciones en Argentina.

"Es como si, este, estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya con esa política", ha dicho este martes en su rueda de prensa matutina.

"Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va ayudar, pero el pueblo es soberano aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados", ha dicho.

López Obrador ha vuelto a criticar la presión mediática que ejercen el poder económico y político no solo en México. "Impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, pero allá está peor, es muchísima la manipulación, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol", ha valorado, informa 'El Universal'.

"Respeto la decisión del pueblo", ha subrayado López Obrador, quien no ha podido dejar de remarcar también que no puede estar de acuerdo con los gobiernos conservadores, clasistas, o racistas. "No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina", ha dicho.

A su vez, se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de que los electores puedan cambiar el signo político del país en las próximas elecciones de 2024. "Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los más politizados del mundo", ha confiado.

"Sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe", ha enfatizado.

No obstante, el mandatario mexicano ha descartado que el triunfo de Milei vaya a significar la ruptura de relaciones con Argentina. "Un país, una nación, no es solo su Gobierno", ha explicado para hablar de los "lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles" que ambos Estados han mantenido.

El triunfo de Milei el pasado domingo se ha recibido con cierta frialdad entre sus vecinos regionales, con mayoría de gobiernos progresistas, a los que el propio ultraderechista argentino ha estado dedicando ofensas a lo largo de los últimos tiempos, incluido en campaña electoral.

Así, después de que López Obrador animara en 2022 a los colombianos a votar por el cambio que a su juicio representaba el presidente Gustavo Petro, Milei le calificó de "patético, lamentable y repugnante".