Mahón se convierte en base naval de la flota de la OTAN

La estación naval de Mahón, en la isla de Menorca, será una de las bases españolas que participen en la Operación Sea Guardian de la Alianza Atlántica, enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas. Será la tercera base de la OTAN en España tras Rota y Cartagena.

Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a Europa Press que la de Menorca es una de las múltiples capacidades que España oferta a la OTAN. En este sentido, en este puerto es habitual que recalen buques de la Alianza. Según Defensa, la operación, activa desde 2016, "pretende desarrollar un robusto conocimiento del entorno marítimo, combinando redes, basadas en sensores y no-sensores, con un fiable intercambio de información y conectividad entre los aliados y todos los organismos relacionados con el entorno marítimo".

Desde el Estado Mayor de la Defensa se informa de que la misión de España dentro de la operación incluye hasta cuatro salidas al mes de un avión de patrulla marítima, un submarino en un período de 35 días, un patrullero de altura listo para salir a la mar en 48 horas a petición y un buque de mando con un Estado Mayor embarcado disponible para liderar puntualmente.

La operación está bajo el mando operacional del Mando Marítimo Aliado (MARCOM), Northwood (Reino Unido). El MARCOM sirve de centro de intercambio de información sobre seguridad marítima para la Alianza.

En declaraciones a IB3 Ràdio, recogidas por Europa Press, el alcalde de Mahón, Héctor Pons, ha indicado que las visitas de buques en maniobras de la OTAN son "recurrentes" y que constituye un "lugar estratégico". "En ningún caso, lo quiero resaltar, no se está hablando de que entremos en ningún tipo de conflicto, sino que se utilizan las instalaciones del puerto de Mahón para atender a estos barcos, si tienen una avería, repostar combustible o cualquier cuestión", ha precisado Pons.

El alcalde ha añadido que espera que las acciones que se llevan a cabo en Mahón "sean en misiones de paz y para resolver los conflictos que haya en el Mediterráneo".

Més per Menorca censura la "imposición" de convertir Mahón en base naval de la OTAN

Més per Manorca considera "una imposición" la decisión del Ministerio de Defensa. En un comunicado, el coordinador general del partido menorquinista, Josep Juaneda, ha censurado que "esta decisión se ha tomado de forma unilateral desde Madrid conjuntamente con los dirigentes de la OTAN y en ningún caso se ha tenido en cuenta la opinión de la población menorquina".

En este sentido, desde Més por Menorca han anunciado que preguntarán tanto al Consell Insular de Menorca como al Govern balear si tenían ningún tipo de conocimiento al respecto. Juaneda reivindica que "la sociedad menorquina tiene derecho a saber qué uso se está dando en estas instalaciones en nuestro territorio".

La ampliación de la OTAN al Ártico cambia los equilibrios de poder en el norte de Europa Ver más

Por otra parte, Més per Menorca considera que las políticas en torno a los conflictos bélicos deberían encaminarse hacia "menguar estas estructuras militares". Por eso, Juaneda manifiesta que "las amenazas geopolíticas actuales no se solucionarán con la promoción de políticas de rearme ni favoreciendo la violencia, sino apostando por el diálogo y la concordia internacional".

Belarra dice que bases de la OTAN en España son "una inadmisible cesión de soberanía"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado este viernes su rechazo a las bases militares de la OTAN en España, como la de Menorca, porque "suponen una inadmisible cesión de soberanía". En un mensaje en redes sociales al hilo de la noticia sobre el puerto de Mahón, la exministra ha advertido que este tipo de bases "están jugando un papel clave en el respaldo de EEUU al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino".

En el mismo sentido se ha pronunciado la también exministra de Podemos Irene Montero: "El parlamento votó un presidente para España, no un secretario general de la OTAN. No a la guerra. No en nuestro nombre", ha publicado.